Il Divji se pripravljajo na poroke

Žiga Šraml, Klemen Rutar, Lojzi Bobnar, Matija Kramberger in Aleš Perko, ki so moči združili v zasedbi Il Divji, želijo vsem zaljubljenim polepšati najlepše trenutke življenja. V ta namen so nedavno ustvarili pesem En dotik, ki pa je več kot le pesem. »Je občutek, ki ostane za vedno. Njena melodija ogreje srce, besedilo pa obuja spomine na poročne zaobljube, nežne dotike in obljubo večnosti. Namenjena je vsem parom, ki iščejo glasbeno spremljavo za najlepši dan v svojem življenju, in tistim, ki želijo navdihniti tiste, ki se na ta korak šele pripravljajo. Morda pa se kdo za poroko odloči prav ob poslušanje naše pesmi,« pravijo fantje, ki so, vsaj tako pravijo, zelo romantični.

Žiga Šraml, Matija Kramberger, Aleš Perko, Klemen Rutar in Lojzi Bobnar FOTO: arhiv skupine

Za ganljivo besedilo je poskrbel tekstopisec Matej Trstenjak, ki je fantom poslal demoposnetek in jih povabil, naj presodijo, ali je skladba prava zanje. »Pesem nas je takoj pritegnila, ostala nam je v ušesih in, kar je najpomembneje, začutili smo jo,« pove Klemen Rutar. Glasbo je ustvaril Nejc Tratnjek, aranžma pa sta mojstrsko oblikovala Gašper Kušar in Miha Gorše.

Odpeta z dušo

Skladba ima brezčasno melodijo, ki seže do srca in obeta, da bo postala priljubljena izbira za poročne obrede in ljubezenske trenutke. »Sicer pa ima vsak par nekaj svojega, nekaj malega, kar ju povezuje. Morda je to jutranja kavica, poljub, objem, skupen sprehod. Najpomembnejše pa je, da si vzamemo čas drug za drugega, ne glede na življenjske obveznosti,« poudarjajo Il Divji.

Lojzi Bobnar se je prvič izkazal kot solist. FOTO: arhiv skupine

In dodajajo, da je včasih dovolj le dotik. »Našemu Lojziju njegova žena Urša večkrat reče, da včasih potrebuje samo dotik, pa je srečna. In da ji ogromno pomeni, če spijeta skupaj jutranjo kavo,« se nasmehne Matija Kramberger. In prav Lojzi Bobnar si je zaželel, da bi sam interpretiral te čustvene note, zato jo je prvič odpel sam. »Menimo, da je zanj kot ustvarjena, saj jo je res odpel z dušo,« mu polaskajo člani skupine. »Ta pesem je ljubezenska izpoved, ki je primerna tako za tiste, ki so pred poroko, ko so iskrice še sveže, kot pare, ki so skupaj že 20 let in več,« poudari Aleš Perko. Il Divji so zanjo posneli tudi videospot, pod katerega sta se kot režiserja podpisala Žiga Šraml in Timotej Zupančič.