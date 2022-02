Igre v primežu virusa in hladne vojne (FOTO)

Dogajanje na Kitajskem bo do 20. februarja v središču svetovne športne in politične javnosti. Igre prihajajo v čudnem času, toda morda pa bo prav šport v tej svetovni zdravstveni krizi, ekonomsko zaostrenih odnosih Zahoda s Kitajsko ter politični krizi med Rusijo in Ukrajino zmanjšal napetosti. Lanske poletne olimpijske igre v Tokiu so zaradi covida-19 minile večinoma brez gledalcev na prizoriščih, v Pekingu pa naj bi bilo vendarle nekoliko drugače.

MEDALJE Podelili bodo 109 kompletov kolajn. Sestavljene so iz petih krogov, s čimer so domačini ubili dve muhi na en mah: s to obliko so spomnili na tradicionalne kitajske obeske iz žada, hkrati pa pet krogov simbolizira olimpijskega duha. Za zgled so vzeli podobo medalj poletnih iger v Pekingu leta 2008. Na sprednji strani medalj sta vgravirana olimpijski simbol petih krogov ter napis v angleščini XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022, v krogih pa so vzorci z zimskimi podobami ledu, snega in snežink. Na drugi strani je v središču logotip iger v Pekingu, uradno polno ime iger v kitajskih pismenkah ter na enem od zunanjih krogov še angleški naziv športne discipline, za katero bo posamezna medalja namenjena. Foto: Olympics.com

KITAJSKO NOVO LETO V torek so Kitajci praznovali novo leto, ki je v znamenju tigra. Praznovanje bo končano 15. februarja. Lunarno novo leto slavijo v večini vzhodnoazijskih držav, in sicer so tradicionalno družinska slavja, ki jih popestrijo parade in molitve. Zadnjih 30 let dobijo zaposleni Kitajci v tem času teden dni dopusta. Kitajsko novo leto zaznamujejo ognjemeti in rdeča barva, ki za Kitajce predstavlja srečo. Foto: Lam Yik/REUTERS

NAŠI Nastopilo bo 42 slovenskih športnic in športnikov, ki se bodo merili v alpskem smučanju (Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Andreja Slokar, Neja Dvornik, Ilka Štuhec, Maruša Ferk Saioni, Žan Kranjec, Boštjan Kline, Miha Hrobat, Nejc Naraločnik), biatlonu (Živa Klemenčič, Polona Klemenčič, Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan, Lovro Planko), deskanju na snegu (Urška Pribošič, Gloria Kotnik, Žan Košir, Tim Mastnak, Rok Marguč, Tit Štante), nordijski kombinaciji (Vid Vrhovnik), smučarskih skokih (Ema Klinec, Nika Križnar, Urša Bogataj, Špela Rogelj, Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos, Anže Lanišek, Cene Prevc) in smučarskih tekih (Anamarija Lampič, Eva Urevc, Anja Mandeljc, Anita Klemenčič, Neža Žerjav, Miha Šimenc, Vili Črv, Janez Lampič, Miha Ličef). V ekipi bi morali biti Martin Čater, Štefan Hadalin in Klemen Bauer. Čater je ostal doma, ker je imel pozitiven covidni test, biatlonec Klemen Bauer se ni hotel cepiti, alpski smučar Štefan Hadalin pa je iz osebnih razlogov sklenil sezono. Za zastavonoši sta bila izbrana Ilka Štuhec in Rok Marguč. Foto: Matej Družnik

ŽABJA KRALJICA Med velike domače upe na teh igrah Kitajci uvrščajo Eileen Gu, ki od leta 2019 nastopa za Kitajsko, rodila pa se je v ZDA. Je izjemna smučarka prostega sloga. Eileen Gu je verjetno najbolj izpostavljena kitajska zimska športnica, znana je po svoji zeleni čeladi, zato jo kličejo tudi žabja kraljica. Odlična je tudi na snežnih pistah, saj je leta 2021 postala prva športnica, ki je zlato osvojila tako v snežnem žlebu kot v disciplini slopestyle. Odlično se znajde tudi na modnih brveh, danes je prepoznaven obraz v kampanjah, ki sta ju pripravila modna hiša Louis Vuitton in ameriški trgovec z nakitom Tiffany & Co. Foto: Tingshu Wang/REUTERS

Izvršni direktor olimpijskih iger pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK) Christophe Dubi se nadeja od 30- do 50-odstotne zasedenosti prizorišč. Pekinške olimpijske igre bodo potekale pod strogim nadzorom in v mehurčku: tekmovalci, novinarji in delavci morajo vsak dan opraviti teste PCR, poleg tega so ločeni od obiskovalcev iger. Slovenija v Pekingu lovi 22. zimsko olimpijsko kolajno.

24. zimske olimpijske igre bodo potekale od petka,

4. februarja, do nedelje, 20. februarja.

Kitajska bo med 4. in 13. marcem gostila tudi 13. zimske paralimpijske igre, na njih bo naš edini predstavnik parasmučar Jernej Slivnik.

MASKOTA Maskota olimpijskih iger Peking 2022 sliši na ime Bing Dwen Dwen. Gre za velikega pando, odetega v ledeno obleko, z zlatim srcem in veliko ljubeznijo do vseh zimskih športov. Na natečaju je bila podoba ogrožene vrste sesalcev, ki danes živi le še v nekaj med seboj izoliranih populacijah v gorskih gozdovih osrednje Kitajske, izbrana izmed 5816 predlogi. Foto: Tyrone Siu/reuters

COVID-19 Bolj kot z dopinškimi testi se bodo tudi na tokratnih igrah ukvarjali z iskanjem okuženih z novim koronavirusom. Tokratne 24. zimske olimpijske igre bodo že druge covidne, prve je lani poleti gostil in uspešno izpeljal Tokio. Na testih pozitivni športniki, kot je bil denimo naš deskar Žan Košir, so (bili) nameščeni v posebni karantenski hotel za 10 dni oziroma do konca okužbe, ki ga morajo potrditi z dvema zaporednima negativnima testoma. Vsi udeleženci iger si morajo namestiti posebno kitajsko olimpijsko aplikacijo My2022 za spremljanje zdravstvenih razmer. Aplikacija vsebuje podatke o izvidih testov PCR, dnevno merjenje temperature v 14 dneh pred prihodom na Kitajsko, pa tudi podatke o potovanjih in potnem listu. Ponuja tudi možnost pogovora in dopisovanja med uporabniki ter spremljanje podatkov z iger, drugih novic in vremena. Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS

DIPLOMATSKI BOJKOT V prvih dneh decembra 2021 so ZDA napovedale diplomatski bojkot zimskih olimpijskih iger zaradi kršenja človekovih pravic na Kitajskem. Spodnji dom francoskega parlamenta je z resolucijo obsodil genocid Kitajske nad Ujguri, muslimansko manjšino v regiji Xinjiang. ZDA in Franciji so se v bojkotu pridružile Avstralija, Kanada in Velika Britanija. Predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva je dejal, da bodo ZDA, Avstralija, Velika Britanija in Kanada obžalovale odločitev in plačale ceno za svoje napake. Ne bo pa ostalo le pri diplomatskem bojkotu. Na igrah namreč ne bo športnikov Severne Koreje. Kot so pojasnili v eni od kitajskih zaveznic, so se za tak ukrep odločili zaradi ukrepov sovražnih sil in svetovne pandemije. Pri delovanju svetovnih sil so imeli v mislih diplomatski bojkot. Iger pa se bo udeležil ruski predsednik Vladimir Putin. Ruski športniki bodo sicer morali v Pekingu spet tekmovati pod nevtralnimi simboli Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), saj je Rusija kot država še vedno kaznovana zaradi sistemskega dopinga na igrah v Sočiju in posledičnega prikrivanja goljufije. Foto: Edgar Su/REUTERS

OLIMPIJSKA VAS V Pekingu so odprli tri olimpijske vasi, kjer bo nastanjenih okoli 2900 športnic in športnikov iz 91 držav. Prva vas je v samem Pekingu, druga je v 75 km oddaljenem Yanqingu, tretja pa je v Zhangjiakouju, 180 km od glavnega mesta. Športniki se bodo lahko gibali le znotraj zaščitenega območja in z lokalnim prebivalstvom ne bodo imeli stika. Prav tako bodo znotraj tega mehurčka bivali tudi kitajski organizatorji, ki se med igrami ne bodo vračali domov. Foto: Tingshu Wang/REUTERS

PTIČJE GNEZDO Odprtje olimpijskih in paralimpijskih iger bo na stadionu, imenovanem Ptičje gnezdo, ki bo tako postal prvi in do zdaj edini na svetu, ki je gostil odprtje tako zimskih kot poletnih iger. Gradili so ga med letoma 2003 in 2008, porabili so 293 milijonov evrov, načrte so izrisali švicarski arhitekti. Na tem stadionu je zlato olimpijsko kolajno za Slovenijo 2008. osvojil Primož Kozmus, ki je bil najboljši v metu kladiva. Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS