Igralka v porničih pametna kot Einstein

Shy Love ima diplomo iz ekonomije in vodi lastno podjetje.

Asia Carrera na vrhuncu pornografske kariere

Edino merilo Mense

Leto po koncu druge svetovne vojne sta društvo za pametnejše, za včlanitev v katero je edini pogoj visok inteligenčni količnik, v Veliki Britaniji ustanovila avstralski advokat Roland Berrill in angleški znanstvenik dr. Lancelot Ware. Zagovarjala sta idejo, da inteligentnim posameznikom društvo ponudi priložnost združevanja ne glede na politično prepričanje, raso, vero ali življenjski slog.

Nastopajoči v filmih za odrasle naj bi bili nerazgledani, omejeni, skratka neumni, a so med njimi celo člani društva Mensa, ki združuje ljudi z nadpovprečnim inteligenčnim količnikom. »Prav življenjski slog je najbolj moteč pri sodelujočih v industriji za odrasle, ki naj bi bil popolnoma nemoralen, poln nečistovanja, skratka odbijajoč za inteligentne in izobražene posameznike,« pravi psiholog, ki je pod drobnogled vzel prav nastopajoče v pornografskih filmih. In ugotovil je, da so mnoge pornese izjemno inteligentne. »Denimo, ki je po karieri v porničih leta 1996 doktorirala iz psihologije v San Franciscu. Sprinklova je svojo inteligenco nadgradila s pridobljenim znanjem.«Med inteligentnejše igralke filmov za odrasle spada, ki je srednjo šolo dokončala pred dopolnjenim 16. letom. S pravim imenomje leta 2018 szaigrala v srbskem filmu A.I. Rising., sprva Playboyevo dekle meseca in nato igralka v porničih, je postala priznana kiropraktičarka in je članica društva Mensa.Inteligenčni količnikje 140 točk, nič čudnega, torej, da se je razvila v uspešno pisateljico, njene knjige izhajajo v več svetovnih jezikih. Poskočnaima diplomo iz ekonomije in podjetje, zanimiva pa je tudi pot. Ta je diplomirala na univerzi v ameriški zvezni državi Missouri, leta 2006 pa je zaigrala v porničih, da bi si plačala podiplomski študij. Ko je zaslužila dovolj, je odšla na prestižno univerzo St. Andrews na Škotskem. Po magisteriju iz antropologije se je vrnila v ZDA in znova skočila med rjuhe pornoindustrije.Tudipainspadajo v druščino najbolj inteligentnih igralk v filmih za odrasle, mesto na vrhu pa je rezervirano za zvezdnico, ki je nastopila v več kot 400 filmih za odrasle, ima pa z rezultatom 156 točk le štiri točke nižji IQ kot sloviti fizikz umetniškim imenomjepo očetu Nemka in po materi Japonka; dobila je štipendijo ameriške univerze Rutgers, kjer je diplomirala iz poslovnih ved in japonščine. Že prej je bila čudežni otrok, dvakratje igrala klavir v sloviti dvorani Carnegie Hall v New Yorku, med drugim je poučevala angleščino na univerzi na Japonskem. V pornoposel je vstopila po poroki z režiserjem, od njega se je ločila po osmih letih in se poročila z igralcem v porničih. Rodila se jima je hči, med drugo nosečnostjo pa je mož umrl v prometni nesreči. Pred štirimi leti je s hčerkoznova sedla v študentske klopi na univerzi Dixie State. Njena hči je z enajstimi leti postala najmlajša študentka univerze in hkrati najmlajša študentka v zvezni državi Utah. Medtem ko dekle študira matematiko, se mati posveča psihologiji. Mimogrede, Jessica hčerke Cataline in leto mlajšega sina nikoli ni vpisala v običajno osnovno izobraževanje, temveč ju je šolala sama doma.