Igra podaljša hrčkovo življenje

Različne pasme hrčkov živijo različno dolgo, vendar jih v povprečju večina živi od skoraj dve do štiri leta. Svojemu ljubljenčku bomo življenje, kolikor je le mogoče, podaljšali, če se bomo pri skrbi zanje držali nekaterih pravil.

Solata namesto sadja

Za hrčka je najbolj pomembno, da je primerno hranjen. Čeprav mu občasno lahko ponudimo sadje, so prevelike količine sladkorja zanje izjemno škodljive. Celo korenje se na hrčkovem jedilniku ne sme znajti prepogosto, saj je zanj presladko. Namesto tega mu lahko ponudimo svežo solato, kumare in paprike. A tudi pri teh ne pretiravamo: za hrčka so najbolj zdrava hrana njim namenjeni peleti kakovostne znamke, ki jih lahko kupimo v specializiranih trgovinah ali na spletu. Kupljena hrana, ki jo sestavljajo le semena, ni dobra, saj ne pokrije vseh hrčkovih prehranskih potreb.

2-4 leta je njegova življenjska doba.

Če bomo jedilnik vendarle sestavljali sami iz posameznih vrst hrane, je treba upoštevati, da živalca potrebuje na dan od 15 do 25 odstotkov beljakovin, od 35 do 40 odstotkov ogljikovih hidratov, od 4 do 5 odstotke maščobe in 5 odstotkov surovih vlaknin. Hrčki so vsejedi in si v divjini pogosto postrežejo s kako žuželko. Ljubljenčkom lahko ponudimo tudi trdo kuhana jajca. Poleg hrane seveda potrebujejo svežo vodo: na dan je popijejo okoli 10 mililitrov na 100 g teže. Najbolje jim jo je ponuditi v posebej zanje ustvarjenih pitnikih, ki se pritrdijo na kletko.

Kletka naj bo velika

Čeprav so majhne živali, hrčki potrebujejo veliko prostora, zato raje izberemo večjo kletko, naj bo velika najmanj 60 x 30 x 40 cm. Odlična izbira so tiste iz trdnih plastičnih materialov. Hrčki namreč radi uhajajo, lesene in aluminijaste kletke pa jih običajno težko zadržijo. Hrček naj ima v kletki najmanj gnezdo (na primer iz vate) in kolo za vadbo. Če mu vanjo damo še rolice toaletnega papirja in podobne rekvizite za zabavo, se bo v njej počutil še bolje. Gibanje in igra podaljšujeta hrčkovo življenje! Kletka mora biti postlana z nestrupeno podlago, ki ni zelo prašna (hrčki so nagnjeni k respiratornim boleznim), na primer z žagovino, koruznimi listi, lesenimi peleti ali recikliranim papirjem. Nepredelani kosi lesa niso priporočljivi.

Hrčka redno pregledujemo in ga v primeru težav nemudoma odpeljemo k veterinarju.

Kletko je treba seveda redno čistiti. Hrčki navadno izberejo eno stran za izločanje, zato je na tem mestu treba vsak dan menjati podlago. Kletko sicer popolnoma očistimo na vsake dva tedna. Pomembna je tudi temperatura prostora. Hrček se najbolje počuti na od 20 do 26 stopinjah Celzija, vlaga naj bo od 30- do 70-odstotna.