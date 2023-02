Težko bi v naši državi našli koga, ki ne pozna vsaj enega člana družine Hrovat iz Podkorena. Od najmlajše Mete, nekdanje vrhunske smučarke, in njene sestre Urše, ki je tudi tekmovala v smučanju, do nekdanjega župana občine Kranjska Gora Janeza - Janija in njegove žene Darje ter vse do Darjine mame Tonke Zadnikar, legendarne oskrbnice planinskih koč in maratonke. Družino povezujejo ljubezen do športa in do gora, marljivost, podjetnost in – dinamično življenje. »Ah, z nami so same težave,« se nam po telefonu hudomušno zasmeje Meta Hrovat, ki okreva po zelo hudi nesreči med tur...