Huaweijeva pametna ura watch 5 ponuja poglobljen vpogled v zdravje in aktivnosti

Kitajski Huawei je predstavil svoje spomladanske novosti na področju nosljivih naprav, in sicer pametno uro watch 5, športni zapestnici fit 4 GT in fit 4 GT pro ter brezžične slušalke freebuds 6. Za začetek si poglejmo novo premijsko uro huawei watch 5, ki prinaša sicer nekaj manj vzdržljivo baterijo v primerjavi s serijo GT, zato pa več funkcij in virtualno esim kartico oziroma možnost opravljanja telefonskih klicev brez prisotnosti telefona (z isto telefonsko številko).

Nove telesne funkcije

Že sam videz watch 5 pove, da gre za premijski izdelek. Izdelana je iz titanove zlitine, zaslonček pa iz safirnega stekla, ki zagotavlja odpornost proti udarcem in praskam. Oblikovno sicer ne prinaša neke revolucije v primerjavi s primerljivim modelom watch 4 pro space edition, takoj pa se opazi novi senzor, imenovan X-Tap, za merjenje elektrokardiograma, nasičenosti krvi s kisikom in togosti žil, ki ni več vdelan v spodnji gumb, ampak stoji samostojno med zgornjim vrtljivim in spodnjim gumbom. Novi senzor je po Huaweijevih trditvah veliko bolj občutljiv od dosedanjega, poleg tega pa saturacijo izmeri v 10 namesto 30 sekundah, sama meritev s prsta pa je veliko bolj natančna od tiste na zapestju. X-Tap poskrbi tudi za hitri pregled telesnih funkcij, pri čemer v minutki opravi kup meritev in predstavi rezultate kar devetih različnih telesnih funkcij, od srčnega utripa, EKG in saturacije do temperature kože, stresa in dihanja. Ura seveda uporablja tudi spodnji senzor, ki se dotika zapestja, in nas po želji opozarja na morebitne nepravilnosti, denimo nenavadna nihanja hitrosti srčnega utripa, motnje dihanja med spanjem, prenizko nasičenost krvi s kisikom ipd.

Novi senzor X-Tap FOTO: Staš Ivanc

Športne aktivnosti

Seveda ne manjka niti športnih funkcij: watch 5 zna spremljati več kot sto različnih športov, vključno z golfom, kjer lahko izbiramo med zemljevidi več kot 15.000 golf igrišč po vsem svetu: ura prikaže vse luknje, meri razdalje, izpostavi ovire, vanjo pa sproti vpisujemo rezultate. Mogoče se je tudi nekoliko potapljati, saj ura meri globino, vendar proizvajalec odsvetuje potop pod 30 metrov, saj ne gre za potapljaško uro, vsekakor pa lahko z njo mirno plavamo v bazenu ali morju, le dobro jo speremo po uporabi. Na uro lahko nalagamo tudi svoje zemljevide, omogoča pa tudi sledenje poti, za še večje udobje pa lahko telefon pustimo doma, saj watch 5 podpira storitve esim, nanjo pa lahko naložimo še za nekaj ur glasbe in jo povežemo z brezžičnimi slušalkami. Ura po novem podpira ukaze z gibi (gesture control), pri čemer lahko določene funkcije telefona upravljamo s tapkanjem ali drsanjem palca in kazalca roke, na kateri nosimo uro.

Športnih funkcij ne manjka. FOTO: Staš Ivanc

Brezstično plačevanje?

Baterija naj bi zdržala štiri dni in pol oziroma tri s stalno prižganim zaslonom v standardnem načinu delovanja, v varčnem pa od 7 do 11 dni, odvisno od uporabe; poenostavljeno je tudi samo preklapljanje med načinoma delovanja. Ura ima vgrajen senzor NFC, proizvajalec pa obljublja, da se bo z njo (končno) lahko dalo povsod, ne le na Kitajskem, brezstično plačevati s plačilnimi karticami. Ker je Huawei že od leta 2019 pod ameriškimi sankcijami, zaradi katerih ne sme uporabljati Googlovih storitev in aplikacij, med katerimi je tudi Google Pay, je moral poiskati alternativne rešitve; več o tem, ko bo ura tudi uradno na trgu pri nas (preprodaja se začne 19. maja, v trgovinah pa bo teden dni pozneje). Cene naj bi se gibale od 449 do 649 evrov, odvisno od izbrane kovine in paščka.