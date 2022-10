Huaweijev fotografski težkokategornik

Zdaj smo že vajeni, da Huawei pri svojih premijskih telefonih vedno poskrbi za nekaj novega. Najprej so se igračkali s kombinacijo barvnega in črno-belega senzorja glavne kamere, potem so telefonu dodali telefoto lečo, nato so zamenjali črno-belo kamero z ultra širokokotno, nakar so začeli povečevati sposobnosti zumiranja, ki so rasle iz serije v serijo in pri modelih P40 pro+ in mate 40 pro+ s pomočjo periskopskega teleobjektiva dosegle kar 10-kratno optično povečavo. Z najnovejšim telefonom mate 50 pro pa so se lotili še fizično nastavljive zaslonke, kar uporabniku omogoča še več ustvarjalnosti.

Ultra zaslonka

Elegantna hrbtna stran z močnim naborom kamer. Trooki kameri pri ostrenju pomaga laserski senzor. FOTO: Staš Ivanc

Z nastavljivo zaslonko so se pred leti igrali že pri Samsungu – njegova serija galaxy S10 je imela možnost izbire dveh odprtij zaslonke: f/1,5 in f/2,4. Huaweijevci pa so šli še korak dlje in tako ima novi mate 50 pro kar 10-stopenjsko fizično nastavljivo zaslonko, in sicer od vrednosti f/1,4 do f/4, kar je že kar božjastno za pametni telefon. (Programsko lahko zaslonko nastavljamo od vrednosti f/0,95 do f/16.)

In čemu sploh fizično nastavljiva zaslonka? Za začetek večja odprtina pomeni več svetlobe na senzorju, kar zna biti zelo koristno v pro načinu fotografiranja, kjer je kamera dobila še možnost ročnega nastavljanja odprtja zaslonke. Potem je tukaj priljubljeno zamegljevanje ozadja pri portretni fotografiji. To so pametni telefoni doslej počeli programsko, pri matu 50 pro pa se lahko s t. i. bokeh učinkom igramo kot pravi fotografi in dejansko odpiramo in zapiramo zaslonko. Bolj ko je zaslonka odprta, bolj bo ozadje zamegljeno. Huawei ima že dlje namenski način fotografiranja zaslonka, ki se od portretnega razlikuje po tem, da je namenjen pričaranju učinka zamegljenega ozadja, medtem ko se pri portretiranju bolj igramo z drugimi posebnimi učinki. No, zdaj imamo v načinu zaslonka možnost fizičnega ali navideznega nastavljanja zaslonke. Odlično.

Spreminjanje zaslonke in zamegljenosti ozadja: f/1,4 in f/4. FOTO: Staš Ivanc

Spreminjanje zaslonke in zamegljenosti ozadja: f/1,4 (bolj zamegljeno) in f/4 (manj zamegljeno). FOTO: Staš Ivanc

Vrhunska fotografija

stopenjsko fizično nastavljivo zaslonko ima mate 50 pro.

A četudi ne uporabljamo vseh možnosti finega nastavljanja kamere, mate 50 pro že s samodejnimi nastavitvami dela fantastične fotografije. In to tudi brez oznake Leica, ki je dolga leta krasila Huaweijeve zastavonoše. Hrbtni nabor kamer sestavljajo širokokotna kamera s 50 milijoni slikovnih točk, telefoto kamera s 64 megapiksli in 3,5-kratno optično povečavo ter ultra širokokotna kamera s 13 MP. Vse tri obvladajo samodejno ostrenje, pri čemer glavni pomaga še laserski merilnik.

Zumiranje z mat 50 pro: 0,6x. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z mat 50 pro: 10x. FOTO: Staš Ivanc

Fotografije so ostre, barvite in kontrastne, zumiranje odlično, pri čemer gremo lahko brez bistvene izgube ostrine tja do sedemkratne hibridne povečave, saj ima telefoto kamera velik senzor, kar je več, pa postane bolj motno in zrnasto. Sicer pa 100-kratnega digitalnega zuma itak ne bi uporabljali za kaj drugega kot važenje. Kot smo že vajeni pri huaweiih, je slikanje pri slabi svetlobi oziroma v temi odlično. Selfie kamera ni nič pretresljivega, pri delu ji pomaga še biometrični senzor, ki pripomore tudi k zanesljivemu in varnemu prepoznavanju obraza celo v temi. Videoposnetki so prav tako odlični, za mirno sliko pa se lahko zahvalimo optični in elektronski stabilizaciji slike.

Odlična oprema

Tudi procesorsko je mate 50 pro v samem vrhu, saj v njem tiktaka najmočnejši snapdragon 8+ gen 1, ki ima le eno omejitev: ne podpira mobilnih omrežij pete generacije 5G. To je pač še ena posledica ameriške blokade Huaweia. Telefon je opremljen z osmimi gigabajti delovnega pomnilnika, na voljo imamo 256 GB shrambe, ki jo lahko razširimo še s spominsko kartico nm. Te so žal opazno dražje od vsesplošno razširjenih kartic micro sd.

Baterija s kapaciteto 4700 mAh bo brez težav zdržala ves dan normalne uporabe in še kaj več, s priloženim 66-vatnim super hitrim napajalnikom se polni res hitro, res pa je, da ima konkurenca še zmogljivejše napajalnike. Mate 50 pro pozna tudi 50-vatno super hitro brezžično polnjenje, če seveda imamo ustrezen napajalnik. Sedemnajstcentimetrski amoled zaslon s 120-herčnim osveževanjem poskrbi za odlično barvito in kontrastno sliko ter super gladko premikanje v aplikacijah.

Telefon je poosebljena eleganca z zaobljenimi robovi in lepo sede v roko, pri čemer lahko pohvalim njegovo tankost; malce bolj iz ohišja izstopa le kamerski del. Seveda je tudi odporen proti vodi in prahu po standardu IP68, kar pomeni, da nam lahko brez posledic pade v dva metra globoko vodo. S koncem oktobra je na voljo v črni in srebrni barvi; oranžna pri nas ne bo na prodaj.

Kaj pa Google?

Za konec pa se lotimo še edine večje težave huaweia mate 50 pro: odsotnosti Googla. Na telefonu teče operacijski sistem emui 13, preoblečen odprtokodni android brez Googlovih storitev in aplikacij. Huawei je v zadnjih treh letih naredil veliko s svojo trgovino z aplikacijami AppGallery, a ta še vedno ni blizu Googlovi trgovini play.

Odsotnost Googlovih storitev zlahka zaobidemo z aplikacijo Gspace.

Na srečo se da oviro zaobiti s posebno aplikacijo Gspace, ki se Googlu predstavi kot telefon z Googlovimi mobilnimi storitvami, s čimer znotraj Gspacea dobimo dostop do trgovine play in tako rekoč vseh aplikacij in iger, ki so na voljo telefonom z GMS. Še posodabljanje aplikacij je postalo bolj enostavno, je pa res, da je treba tiste aplikacije, ki smo jih naložili prek Gspacea, ročno posodobiti. A o tem kaj več v enem od prihodnjih člankov, kjer se bom lotil življenja brez Googla.

Kaj pa cena, boste porekli? Ta ni nizka: 1299 evrov v prosti prodaji. A za ta denar dobimo vrhunski telefon z izjemno kamero. In če smo malce bolj potrpežljivi, mu lahko odpustimo tudi odsotnost Googlovih storitev in aplikacij, saj se do njih zdaj pride veliko lažje in varneje kot na začetku ameriške blokade.