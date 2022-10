Huawei nova 10 pro je resen vlogerski telefon

Huawei je z ameriško blokado, ki traja že več kot tri leta in s katero nima več dostopa do Googlovih storitev in aplikacij, pa tudi do nekaterih čipov, izgubil primat na trgu pametnih telefonov. Prav v tistem času se je začel vzpenjati na sam vrh, ki ga je (bolj po inerciji) dosegel na vrhuncu pandemije koronavirusa, nato pa so številke začele vendarle strmo padati.

Googla še vedno ni, lahko pa težavo zaobidemo.

Vrhunec prodaje je dosegel v drugi četrtini leta 2020, ko je obvladoval kar petino svetovnega trga pametnih telefonov, pri čemer je za kratek čas prehitel celo korejski Samsung, a že v naslednji četrtini je delež padel na 14 odstotkov, do zadnjega četrtletja pa že na osem odstotkov.

Zdaj huaweii predstavljajo manj kot šest odstotkov globalne prodaje pametnih telefonov, pa še to bolj na račun kitajskega trga. Potem pa smo letos še izvedeli, da se je po več letih končalo sodelovanje s slovito nemško Leico, s katero je Huawei razvijal kamere.

Zanimive novosti

A to še ne pomeni, da Huawei tehnološko gledano še vedno ne dela odličnih telefonov, še posebno kar se tiče fotografskega dela. Kitajska družba je prejšnji teden v Beogradu predstavila nove izdelke za naš del sveta, s prvim pametnim telefonom na svetu s prilagodljivo desetstopenjsko zaslonko mate 50 pro na čelu (Samsung je leta 2018 na trg poslal model galaxy S9 z variabilno zaslonko, ki pa je imela le dve nastavitvi). A o njem kdaj drugič.

Huawei je v Beogradu pokazal tudi modela zgornjega srednjega razreda nova 10 in nova 10 pro (ta se lahko pohvali s sprednjo kamero, ki ima kar 60 milijonov slikovnih točk), naslednjo generacijo 12,6-palčne tablice matepad pro in pametno uro watch D, ki zna poleg elektrokardiograma (EKG) natančno izmeriti tudi krvni tlak.

Nova 10 pro

Elegantna hrbtna stran. FOTO: Staš Ivanc

In nova 10 pro je že prišla pod moje mastne prste. Gre za estetsko dovršen telefon, še posebno v zvezdno srebrni barvni različici, pri kateri je glavna kamera poudarjena z zlato obrobo. Telefon lepo sede v roko, poleg tega je prijetno tanek – razen na tistem delu, kjer kamere štrlijo iz aparata, in razmeroma lahek.

Opremljen je z velikim 17-centimetrskim (6,78-palčnim) oled zaslonom s 120-herčnim osveževanjem slike, ki ponuja lepe barve, dobre kontraste, gladko premikanje in na splošno odlično sliko. Da vse teče hitro, kot je treba, skrbi Qualcommov procesor snapdragon 778G 4G v navezi z osmimi gigabajti delovnega pomnilnika in kar 256 GB shrambe, ki pa se je ne da razširiti s spominsko kartico. A nič ne de, 256 GB bo kar dovolj.

Močna kamerska sekcija

Dobra trooka kamera. FOTO: Staš Ivanc

Glavno kamero sestavljajo širokokotna kamera s 50 milijoni slikovnih točk, ultra širokokotna kamera z osmimi milijoni pikslov – obe obvladata samodejno ostrenje – in globinski senzor, ki pride prav pri portretih z globinskim učinkom oziroma zamegljenim ozadjem. Največja novost pa je prednja ultra širokokotna selfie kamera, ki ima za ta razred neverjetnih 60 milijonov točk, zraven pa je še t. i. portretna kamera z osmimi megapiksli.

Obe samodejno ostrita sliko, poleg tega pa portretna telefoto kamera omogoča tudi dvakratno optično in do petkratno digitalno povečavo. Slednje je namenjeno predvsem vlogerjem in tiktokerjem, ki od selfie kamere zahtevajo nekaj več in radi zumirajo med snemanjem videa, kadar želijo izpostaviti kak objekt za seboj. Ultra širokokotna kamera s 60 MP, ki zna snemati v ultra visoki razločljivosti 4K, pa lahko zajame precej širšo sliko kot običajne selfie kamere, kar pride zelo prav pri skupinskih selfiejih.

60 MP ima prednja selfie kamera.

Tudi hrbtne kamere se dobro izkažejo. Širokokotna kamera dela odlične posnetke v vseh svetlobnih razmerah, ultra širokokotna kamera pa ima malce težav pri slabši svetlobi, kar pa je razumljivo, saj ima le osem milijonov slikovnih točk. Na srečo ji pri delu pomaga avtofokus, tako da so slike vedno ostre.

Tudi video ni od muh, pri čemer imamo na voljo možnost povečevanja slike od 0,7x do 5x, za mirno sliko pa skrbi (le) elektronska stabilizacija slike. Z mislimi na vlogerje so v kamersko aplikacijo dodali tudi pravi pravcati vlogerski način (pravijo mu videodnevnik) s celo vrsto načinov snemanja s prednjo in/ali zadnjo kamero. Zelo praktično.

Super hitro polnjenje

Zumiranje s selfie kamero: 0,7x, povečava. FOTO: Staš Ivanc

Huawei nova 10 pro ima baterijo s kapaciteto 4500 mAh, kar je dovolj za ves dan igračkanja, če pa slučajno začne primanjkovati energije, se s priloženim stovatnim napajalnikom v desetih minutah napolni z 20 na 80 odstotkov. Poskrbljeno je tudi za spodoben stereo zvok. Skratka, pomislili so na vse, kar potrebuje mlad uporabnik družabnih omrežij in vloger. Okej, telefon podpira le 4G omrežja, ne pa tudi 5G, a prednosti 5G omrežja lahko le redkokje do popolnosti izkoristimo. In z vsemi temi novostmi je cena aparata narasla na 730 evrov, kolikor naj bi stal v prosti prodaji.

A na koncu ostane še Huaweijev problem zadnjih treh let: odsotnost Googlovih storitev in aplikacij. To pomeni, da je na telefonu naložen Huaweijev uporabniški vmesnik emui, ki temelji na odprtokodnem androidu 12, ne moremo pa nalagati aplikacij z bogate Googlove tržnice z aplikacijami. Huawei to rešuje z lastno trgovino AppGallery, ki ima vedno bolj pestro ponudbo, in to tudi lokalno, a še vedno je daleč od Googlove.

Zumiranje z glavno kamero: 10x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Na voljo je tudi neodvisna trgovina z aplikacijami Gspace, v kateri lahko uporabniki dostopajo do vseh priljubljenih Googlovih aplikacij in storitev, kot so Googlovi zemljevidi, youtube in druge, a to pomeni nekaj več dela in šarjenja po telefonu, kar pa marsikomu, ki je vajen enostavnosti Googlovega ekosistema, ni pogodu. A to je že tema za drug članek, v katerem bom opisal, kakšno je življenje s huaweiem brez googla.