Huawei je s P60 pro potrdil, da dela fantastične fotofone

Kitajski Huawei je v torek v Münchnu uradno predstavil novo serijo fotografskih pametnih telefonov P60 in novi telefon s prepogljivim zaslonom mate X3. Pri Novicah smo lahko že pred evropsko premiero na hitro preizkusili osrednji model sveže serije P, ki, kakopak, sliši na ime P60 pro.

Nastavljiva zaslonka ostaja

Čeprav se je sodelovanje s slovito nemško fotografsko družbo Leica, ki je v minulih letih rodilo vrsto odličnih fotofonov, začenši s prelomnim modelom P9, lani končalo s serijo P50, to ne pomeni, da se Kitajci v teh letih niso ogromno naučili. To je lani jeseni pokazal že mate 50 pro, ki je bil prvi Huaweijev premijec brez Leicine oznake od leta 2016. Mate 50 pro je med pametne telefone prinesel prvo desetstopenjsko fizično nastavljivo zaslonko. Je že res, da je Samsung že pred njim na trg poslal model galaxy S10 z dvema različnima odprtjema zaslonke na glavni kameri (1,5 in 2,4), a ideje ni razvijal naprej in se je raje vrnil na fiksno odprtje zaslonke. Huawei je s tem malce počakal in lani navdušil z matom 50 pro, pri katerem se je dalo zaslonko odpirati in zapirati v desetih korakih, in sicer od f/1,4 do f/4.

Odličen nabor kamer

Huaweijeve kamere zdaj nosijo oznako XMAGE, ki predstavlja novo hišno tehnologijo. Kakor pravijo pri družbi iz Shenzhena, se bo XMAGE osredotočal na tri ključna področja: tehnološke inovacije, uporabniško izkušnjo in kulturo slikanja, kar koli naj bi to pomenilo. A pustimo to ob strani: glavno je, da so kamere še naprej odlične.

Telefon je lepo tanek, kamerska sekcija ne izstopa pretirano iz ohišja. FOTO: Staš Ivanc

Glavna širokokotna kamera z nastavljivo zaslonko ima odslej 48 milijonov slikovnih točk, prav tako telefoto kamera s 3,5-kratno optično povečavo slike, ultra širokokotna kamera pa je ostala pri 13 megapikslih. Prvi dve imata tudi optični stabilizator slike, vse tri pa obvladajo samodejno ostrenje, pri čemer glavnemu zrklu pomaga še laser. Na prednji strani je ultra širokokotna selfie kamera s 13 MP, ki zna tako kot ostale tri snemati v ultra visoki ločljivosti 4K s 60 sličicami na sekundo.

Zumiranje s P60 pro: 10-kratna povečava. FOTO: Staš Ivanc

Fotografije, posnete s hrbtnimi kamerami, so pričakovano odlične. Slike so ostre, jasne, barvite in kontrastne, zumiranje je brezhibno. Tudi digitalni zum je na račun odličnih senzorjev in optike nadpovprečno dober, seveda pa ne smemo pretiravati. (Fotografije povečevanja so na ogled v galeriji). A dejansko je fotografija tudi pri desetkratni digitalni povečavi povsem uporabna. Huawei je res naredil veliko pri procesiranju slike. Niti video ni od muh, pri čemer se lahko za netresočo sliko zahvalimo učinkoviti stabilizaciji slike. Potem je tu še sloviti Huaweijev nočni način, ki je že od nekdaj korak pred konkurenco. Skratka, super.

Zaokroženi paket

Huawei P60 pro lepo sede v (malo večjo) roko. FOTO: Staš Ivanc

V izjemno lepem ohišju (testni telefon je imel belo hrbtno stranico z uradno oznako barve »rokoko biserna«) se skriva snapdragon 8+ gen 1, ki sicer ni Qualcommov najmočnejši procesor, a je vseeno prava zverina. Tukaj se čuti ameriška blokada, zaradi katere Huawei ne more uporabljati ameriških čipov s tehnologijo 5G. A nič ne de, P60 pro leti kot sneta sekira. Osnovni model je opremljen z osmimi gigabajti delovnega pomnilnika in 256 GB shrambe, na voljo je tudi model z 12 GB rama in 512 GB shrambe. Tudi zaslon je krasen, svetel, barvit in kontrasten, saj uporablja tehnologijo organskih diod (oled) z ločljivostjo 1220 x 2700 točk in 120-herčnim osveževanjem slike.

Odlična je tudi baterija s kapaciteto 4815 mAh, ki zlahka zdrži ves dan normalne uporabe, če pa ji zaradi pretiranega nažiganja iger slučajno začne zmanjkovati sape, obvlada super hitro polnjenje s priloženim 88-vatnim napajalnikom, ki jo v desetih minutah napolni na polovico.

Googlove storitve na Huaweijevih telefonih še vedno ne delujejo, kar pa se da enostavno zaobiti z namenskima aplikacijama Gbox in Gspace, pri čemer moram dodati, da je Gspace trenutno boljša izbira, saj omogoča dostop do Googlove trgovine play in tako rekoč vseh aplikacij, ki so v njej, Gbox pa za zdaj ponuja le izbor aplikacij. In Gspace dejansko deluje brez težav. Kaj pa cena? Za P60 pro bo treba pri nas odšteti 1199 evrčkov.