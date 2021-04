Hrvati naj plačajo

Ali boste, če bo treba, sami plačali teste za vstop in izstop pri odhodu na počitnice v tujino? Odvisno od cene testov. 32 %

Na Hrvaško grem le, če bodo testi zastonj ali če mi jih plačajo Hrvati. 55 %

Da, vse za 14 dni sončenja in kopanja. 13 %

Katerega od treh potrebnih pogojev za pridobitev cepilnega potnega lista boste izpolnili? Cepil/a sem bom. 44 %

Opravil/a bom testiranje. 15 %

Prebolel/a sem covid-19. 10 %

Ne potrebujem ga. 31 %

Ali podpirate uvedbo cepilnih listov? Nikakor, to ni pošteno, saj nekateri ne bodo prišli do cepiva. 37 %

Absolutno, to je edina pot, da se okužbe ne širijo iz države v državo. 52 %

Me ne briga, ker ga ne potrebujem – nikamor ne bom potoval/a. 11 %

Glede na počasnost cepljenja in napovedi, ki prihajajo iz EU, predvsem pa številnih držav, kjer državljani Slovenije najraje preživljajo poletne počitnice, je verjetna uvedba cepilnih potnih listov ena najbolj vročih tem ta trenutek.To dokazuje tudi odziv na tokratno anketo Nedeljskih novic in portala slovenskenovice.si. Zastavili smo vam tri vprašanja, povezana s cepilnim listom, in kar 10.000 vas je sodelovalo s svojim mnenjem. Na glavno vprašanje, ali podpirate uvedbo cepilnih listov, je več kot polovica odgovorila pritrdilno, čeprav je bilo z dvema odmerkoma do zaključka redakcije cepljenih komaj 5,7 odstotka prebivalstva Slovenije, z enim pa približno 300.000 prebivalcev. Veliko vprašanih meni, da uvedba cepilnih listov ni poštena, saj po njihovem mnenju nekateri ne bodo cepljeni do poletja, ko se večina odpravlja na dopust.Za zdaj še ni jasna strategija na ravni Evropske unije, zelo verjetno pa ne bo enotna, zato od turizma najbolj odvisne države pospešeno pripravljajo lastne scenarije. Še ena polomijada bi namreč za mnoge turistične subjekte v teh državah lahko pomenila tudi dokončni zaton dejavnosti. Grčija, denimo, se z nekaterimi državami dogovarja o posebnih, dvostranskih protokolih za letošnjo sezono, nekaj podobnega lahko pričakujemo tudi od Hrvaške.V interesu naše južne sosede je prav gotovo tudi in predvsem ustrezen dogovor s Slovenijo, zato je morda pričakovati manj stroge pogoje, ko gre za slovenske goste. Vsekakor bo hrvaška stran dobro premislila, ali bo od nas zahtevala negativni test pri vstopu in izstopu in nam teste tudi zaračunala, saj bi samo strošek testiranja štiričlansko družino stal toliko kot še kak teden dopusta. In kar dobra polovica vprašanih je jasno odgovorila, da v tem primeru ne bo počitnikovala v lepi njihovi.