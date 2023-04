Hrošči se že potepajo

Tudi letošnji velikonočni ponedeljek je na širšem radgonskem območju minil v znamenju potepanja ljubiteljev starodobnih hroščev. Tradicionalno, že 17. Zajčkovo vožnjo je pospremilo prijetno sončno vreme, udeleženci dogodka v organizaciji VW Kluba Keeber Murska Sobota pa so navdušeno zasedli ravnice ob Muri, nato pa vinorodne griče.

Med panoramsko vožnjo so jih občudovali številni domačini, čeprav je lastnikov hroščev iz leta v leto manj, saj je vzdrževanje takšnih vozil čedalje dražje. Letos se jih je v 48 čudovitih vozilih pripeljalo okoli sto, prišli pa so tudi ljubitelji starodobnikov iz Avstrije, Madžarske in Hrvaške ter celo Nemčije. Potep se je začel v jutranjih urah, in sicer pri Andy baru v Gornji Radgoni, kjer je doma eden od članov Kluba Keeber Andreas Čuk.

Pripeljali so se klasični hrošči pa kabrioleti, kombiji ... FOTO: Oste Bakal

Udeleženci so se pohvalili tudi s predelanimi vozili – nekateri so Volkswagnov motor zamenjali s Porschejevim; sodelovali so še kabrioleti in kombiji, med katerimi eden nosi letnico 1959, najstarejši udeleženec tokratne Zajčkove vožnje pa je bil klasični hrošč iz leta 1957, s katerim se je pripeljal Drago Mir iz Boračeve. Po krepkem zajtrku se je kolona podala na panoramsko vožnjo skozi mesto penine in sejmov, prvi postanek so opravili na stari avtobusni postaji, kjer jih je s sladoledom razveselil domači slaščičar iz Pikapolonice. Nato so se usmerili proti Mariboru in zavili proti Tratam in Šentilju, po kakšnih osmih kilometrih pa jih je pri gostinskem lokalu Fingal gostil apaški podjetnik Fredi Senekovič. Sledila je vožnja ob Muri navzdol do Melov, kjer so starodobnike pričakali oljarji Šarugovi, ki so udeležencem pripravili ogled in degustacijo.

Lastniki hroščev opozarjajo, da je vzdrževanje vozil čedalje dražje. FOTO: Oste Bakal

V popoldanskih urah so se odpravili proti vinorodnim gričem Janževega in drugih vrhov nad Radenci in Gornjo Radgono, vse do Gostilne, picerije in pivovarne Kostanj, kjer so srečanje sklenili s poznim kosilom. Poslovili so se z obljubo, da se prihodnje leto znova sestanejo na Zajčkovi vožnji. Zelo zadovoljen je bil tudi predsednik Kluba Keeber Stanko Šernek, ki je zatrdil, da se lastniki hroščev zelo radi družijo, njihova vozila pa so registrirana in v uporabi vse leto, le z zimsko vožnjo jim prizanašajo. »Uradni začetki voženj so okoli velike noči, trajajo pa tja do konca oktobra. Srečanja potekajo tudi v sosednjih državah in se jih radi udeležujemo. Naš klub obstaja v Murski Soboti že od leta 1993, imeli bomo tudi tradicionalno srečanje v Rakičanu,« je povedal Šernek.