Hitreje se lotimo madežev, boljši bodo rezultati

V toplih mesecih veliko časa preživimo na prostem, kjer je tudi precej več možnosti, da oblačila in obutev umažemo, še posebno med športnimi aktivnostmi. Najpogostejši so madeži trave, krvi in krem za sončenje, med pikniki in zabavami pa na nas preži še različna maščoba. Vsi so trdovratni, a prav vse omenjene je mogoče odstraniti, če le nismo zamazali oblačila iz svile ali podobne občutljive tkanine, ki ne prenaša grobih drgnjenj, visokih temperatur in agresivnih sredstev. Čeprav je morda videti grozljivo, se bomo najmanj namučili z odstranjevanjem madežev bučnega olja. Vse, kar moramo storiti, je, da tkanino z madežem razprostremo na čisto in osončeno površino. Bučno olje je izjemno občutljivo za svetlobo in madež bo zbledel: najhitreje in najbolj s tankih umetnih tkanin, denimo poliestra in viskoze, ki olja ne bodo hitro vpila, nikoli pa ga najbrž ne bomo mogli povsem očistiti iz volnenih vlaken. Lan, platno in bombaž na soncu pustimo približno šest dni in madež bo skorajda povsem zbledel.

Speremo z mrzlo vodo

S krvjo popackano oblačilo podržimo pod curkom hladne vode. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Da bi s tkanin odstranili madež krvi, je bistveno, da se odzovemo hitro. Krvavi del podržimo pod curkom hladne vode, da ta odnese čim več krvi, nato na čisto gobico nalijemo malce vodikovega peroksida ter ga previdno vdelamo v madež in sproti spiramo v hladni vodi. Če madež skoraj ni več viden, oblačilo operemo kot običajno, sicer se ga lotimo še s sredstvi za odstranjevanje trdovratnih madežev, najbolje se obnesejo tista, ki vsebujejo encime. Če krvi nismo mogli takoj sprati in se je zasušila, oblačilo čez noč namočimo v hladno vodo, ki smo ji dodali žličko ali dve tekočega detergenta za pranje perila. Nato v tkanino vtremo sredstvo za odstranjevanje madežev. Če ta še vedno vztraja, postopek ponovimo, a oblačilo namakamo še nekoliko dlje, vodi pa poleg detergenta dodamo še žličko amonijaka.

Trave se lotimo z encimskim odstranjevalcem. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Z encimskim odstranjevalcem si pomagamo tudi pri madežih trave. Enostavno ga vanj vtremo in nežno podrgnemo, nato pa oblačilo operemo na najvišji še dovoljeni temperaturi. Pri športnih oblačilih iz poliestra lahko uporabimo tudi sodo bikarbono, ki jo zmešamo z vodikovim peroksidom, da nastane pasta, to pa vtremo v madež, počakamo pol ure in oblačilo operemo kot običajno. Z belih čevljev travo odstranimo na enak način, če so čevlji platneni, če se bojimo, da bi jih s peroksidom ali odstranjevalcem madežev poškodovali, uporabimo kis, ki ga zmešamo s toplo vodo in nanesemo na madež, nato vse skupaj s čisto in suho krpo popivnamo ter postopek ponavljamo, dokler madež ne izgine. Pri usnjenih ali semiš čevljih uporabimo detergent za pranje perila, če so čevlji beli, lahko vsebuje belilo, sicer ne. Z mehko zobno ščetko ga nežno vtremo v madež, počakamo 15 minut in odstranimo s čisto in vlažno krpo.

Sladek sladoled hitro pristane na majici. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Čokolada in kreme za sončenje vsebujejo maščobe, to pa so sestavina madeža, ki nam bo povzročala preglavice. V obeh primerih velja, da hitreje kot se bomo čiščenja lotili, bolj bomo uspešni. Oblačilo obrnemo z notranjo stranjo navzven in na madež usmerimo curek hladne vode. Nato nanj nakapamo mešanico tople vode in detergenta za pomivanje posode ter jo nežno vtremo v madež, speremo in operemo kot običajno. Izogibamo se uporabi sušilnega stroja, dokler madež povsem ne izgine, v nasprotnem primeru bo vročina maščobo iz kreme in čokolade »zapekla« v vlakna in je ne bomo mogli odstraniti.