Hišnim ljubljenčkom je treba razgibati telo in možgane

Da bi zadovoljili potrebe svojega hišnega ljubljenčka po gibanju in zabavi, je dovolj že, da mu hrane ne postrežete v skledi. Namesto tega preizkušajte različne načine, pri katerih se bo morala žival nekoliko potruditi.

Kartonaste škatle za jajca so odlično nadomestilo. Hrano psu ali mački ponudimo v majhnih razdelkih, s čimer tudi preprečimo prehitro goltanje, kar je dobro za njuno zdravje. Psu lahko hranjenje naredimo še bolj zanimivo tako, da v enega od razdelkov položimo teniško žogo, ki jo bo moral odstraniti, če bo želel priti do hrane. Primerne so tako za mokro kot suho hrano.

Mešanje različnih vrst hrane je za psa zabavno. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Stara kopalniška preproga spominja na travnik, le da je iz blaga. Vašemu ljubljenčku bo v veselje brskati s tačko med trakovi blaga in odkrivati med njimi skrite brikete. Namesto briketov lahko uporabite tudi priboljške, seveda le suhe!

Labirint do hrane

Iz kartonskih škatel lahko izdelate labirint, skozi katerega se morajo prebiti, da pridejo do hrane. Škatlo položite v prostor, kjer ne bo nič narobe, če pes z iskanjem hrane nekoliko umaže tla in okolico. Glede na to, kako spreten je, lahko škatlo zaprete ali jo pustite odprto, lahko jo položite čim višje, na primer na drugo škatlo, ali pustite na tleh.

Enkrat na dan ga nahranite na drugačen način.

Silikonska podlaga za vroče posode ali plastična deska za rezanje sta lahko zanimiv krožnik za posebno postrežbo hrane za vašega ljubljenčka. Razmažite po podlagi mokro hrano, ljubljenček pa bo moral dobroto polizati s podlage. Razmazano hrano lahko popestrite z nekaj priboljški v obliki briketov, ki jih naključno razporedite.

Bolj zanimiva izkušnja kot obed iz običajne posode FOTO: Getty Images/iStockphoto

Psu ali mački lahko skuhate enolončnico in jo postrežete zamrznjeno. Tak način prav pride poleti, da se bo ljubljenček obenem še ohladil. Enolončnico zamrznite v posodicah za led. Ne sme vsebovati soli in začimb. Mačke se bodo najbolj razveselile zamrznjene piščančje juhe, ki jo skuhate samo iz mesa.

V specializiranih trgovinah prodajajo različne igrače, v katere spravite priboljške in ki spodbudijo ljubljenčka h kreativnemu načinu prehranjevanja. Dovolj je, če psa ali mačka na tak način nahranite enkrat na dan.