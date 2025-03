Hipnoza je naravno zdravilo za um

Zakaj je medicinska hipnoza uporabna na toliko različnih načinov in področjih?

Hipnoza deluje kot naravno zdravilo za um, ki vpliva tudi na telo. Pomembno je poudariti, da medicinsko hipnozo za omenjene težave izvajajo zgolj zdravniki oziroma psihologi. Zato se imenuje medicinska, ker obravnava tudi diagnosticirana psihološka stanja. Preostali hipnoterapevti pomagamo ljudem pri vsakodnevnih življenjskih izzivih, kot so nizka samozavest, slaba samopodoba, stres, pri reguliranju telesne teže, omejujočih prepričanjih, prenehanju kajenja itd. Hipnoza se v obeh primerih uporablja na enak način, kako se uporablja, pa je odvisno od tega, kdo jo izvaja.

Za kaj se uporablja medicinska hipnoza? Medicinska hipnoza se uporablja na številnih področjih: * Za lajšanje bolečine – uporablja se pri kronični bolečini, migrenah, artritisu, porodu in celo v primerih, ko pacienti ne morejo uporabljati anestezije. * Pri psihosomatskih težavah – težave, ki jih povzroča stres (npr. sindrom razdražljivega črevesja, visok krvni tlak, ekcemi itd.). * Za podporo pri zdravljenju anksioznosti, depresije in fobij. * Pri nespečnosti in težavah s spanjem. * Pri pripravi na operacijo ali zdravljenje – pomaga zmanjšati strah pred posegi.

Kako deluje?

Hipnoza deluje na podzavestni ravni. Če si predstavljamo naš um, je ta sestavljen iz dveh delov – zavestnega (analitičnega) in podzavestnega (čustvenega, avtomatskega). V hipnozi se zavestni um umakne malce v ozadje, medtem ko podzavest postane bolj dovzetna za pozitivne spremembe. To omogoča preoblikovanje negativnih prepričanj, strahov in vzorcev, ki jih nosimo s seboj. Ko nam denimo nekdo izrazi kompliment, je po navadi naša prva reakcija, da se komplimenta ubranimo. Predvsem ženske znamo biti zelo samokritične, kajne? (smeh) To nakazuje, da je naš analitični um zelo aktiven in pozoren. V hipnozi pa s tehnikami zamotimo analitični um, da en tak kompliment, v hipnoterapiji temu rečemo sugestija, uspešno umestimo v podzavest brez analitičnega upora. Tako oseba hitreje sprejme predlog, da je lahko samozavestna in izjemna, kot če bi ji to govorili v normalnem vsakodnevnem pogovoru.

Hipnoza deluje na podzavestni ravni, pravi Irena Kahne. Foto: Marja Bizjak Ažman

Ali jo moramo večkrat ponoviti?

To je predvsem odvisno od cilja in posameznika. Nekateri ljudje začutijo takojšnje spremembe že po eni sami seansi, drugi potrebujejo več srečanj, da se nova prepričanja lepo utrdijo. Hipnoza deluje na podzavestne vzorce, ki so pogosto zakoreninjeni že desetletja, zato je včasih potrebnih več srečanj, da se nova prepričanja usidrajo in postanejo del realnosti posameznika. Pri določenih težavah, kot so strahovi, lahko že ena sama seansa naredi čudeže. Pri drugih, kot so nizka samozavest, anksioznost ali dolgotrajni vzorci samosabotaže, je priporočljivo več srečanj, na katerih se postopno razrešujejo globlji vzroki in učinki. Velikokrat priporočam tudi podporo s hipnotičnimi posnetki, saj lahko klient hipnozo doživlja vsakodnevno in tako utrjuje pozitivne spremembe.

Kako delujejo ti posnetki?

Hipnotični posnetki so kot trening za podzavest. Vsakič, ko jih poslušamo, možgani znova procesirajo sugestije, ki pomagajo preoblikovati prepričanja in navade. Pomembno je, da posnetke poslušamo večkrat, saj se možgani učijo s ponavljanjem. Vsak dan nas bombardirajo z različnimi informacijami in avtomatskimi mislimi, zato je ključnega pomena, da se nova prepričanja zasidrajo dovolj globoko, da postanejo naravni del našega razmišljanja. Poleg tega hipnotični posnetki delujejo še na drugem nivoju – pomagajo umiriti živčni sistem, zmanjšajo stres in omogočajo, da se telo in um lažje sprostita. Številni ljudje jih uporabljajo kot del svoje večerne rutine, saj pomagajo pri boljšem spancu in regeneraciji uma. Torej, posnetki niso samo bonus – so zelo močno orodje, ki lahko bistveno pospeši proces spremembe.