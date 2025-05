Hiperzvočna prihodnost

Naš planet je le zrnce prahu v primerjavi z vesoljem, a kdor je že kdaj letel na kakšno drugo celino, dobro ve, kako dolgo traja, da priletiš tja. Iz človeške perspektive je zemeljska obla precej velika in tudi najhitrejša letala potrebujejo kar nekaj časa za medcelinske lete. A v prihodnosti bi bili lahko ti veliko krajši, če bi hiperzvočna potovanja postala resničnost. In testi ameriškega zasebnega podjetja Stratolaunch kažejo, da ta možnost zagotovo obstaja.

Stratolaunch je že leta 2019 razvil letalo Roc, največje letalo na svetu, ki je dejansko v uporabi. Dvotrupni Roc ima 117-metrski razpon kril (za primerjavo, airbus A380 ima razpon 80 metrov), njegova največja skupna vzletna masa pa lahko znaša 590 ton. Roc mora biti tako velik, ker mora na primerno višino prinesti testno raketno letalo Talon-A, ki je na dosedanjih testih pokazalo nadzvočne in zdaj še hiperzvočne zmogljivosti.

Stratolaunchovo nosilno letalo Roc. Na sliki ni jasne predstave, kako veliko je v resnici.

Letalo je nadzvočno, če se premika hitreje od zvoka. V zraku pri temperaturi 15 stopinj Celzija je hitrost zvoka enaka 340,5 metra na sekundo ali 1225,8 kilometra na uro, kar označujemo z enoto 1 mach. Concorde, angleško-francosko nadzvočno potniško letalo, je lahko letelo hitreje od 2 machov oziroma z dvakratno hitrostjo zvoka.

Hiperzvočno vozilo pa se mora premikati s 5 machi ali več, se pravi vsaj petkrat hitreje od zvoka. Pri podjetju Stratolaunch so dokazali, da Talon-A2 to zmore. Raketno letalo je izvedlo že dva hiperzvočna leta brez posadke, enega decembra lani, za drugega pa so mediji izvedeli pred dnevi. Letalo je preletelo Tihi ocean in samodejno pristalo v vesoljski bazi Vandenberg v Kaliforniji.

Hiperzvočno letalo bi lahko 15-urni polet skrajšalo na samo tri urice.

»Ti poleti so velik uspeh za naš program in celotno nacijo. Zdaj analiziramo zbrane podatke in rezultati so izjemno pozitivni. Pri programu MACH-TB smo več kot zadovoljni z dosedanjimi uspešnimi poleti in se veselimo prihodnjih testov,« je v izjavi za javnost povedal Scott Wilson, vodja Stratolaunchevega programa MACH-TB, ki razvija večnamensko hiperzvočno testno letalo. Denar tudi ni strašen problem, saj Pentagon velikodušno financira celo vrsto komercialnih projektov razvoja hiperzvočnega letala, družbo Stratolaunch pa je ustanovil zdaj že pokojni soustanovitelj Microsofta Paul Allen.

Novo hiperzvočno letalo bo na pravo višino prinesel modificirani boeing 747.

Stratolaunch že razvija novo testno letalo, ki za vzlet ne bo potrebovalo nenavadnega Roca, ampak bo lahko vzletelo s posebej prirejenega boeinga 747, ki so ga predlani kupili od družbe Virgin Orbit. Če bo šlo vse po načrtih, ga bodo testirali že proti koncu letošnjega leta.