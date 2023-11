Zaradi ognjemetov onesnaženost zraka 10-krat presegla sprejemljivo vrednost

Indija je minuli vikend zažarela v nežni svetlobi milijonov plamenov oljenk in svečk, nočno nebo pa so razsvetlili barviti ognjemeti. Na stotine milijonov Indijcev je namreč praznovalo praznik luči, hindujski divali, ki velja za enega najpomembnejših praznikov Hindujcev. Ti se tedaj podajo na ulice, prepevajo tradicionalne pesmi, s procesijami slavijo zmago svetlobe nad temo ter se s prižigom sveč in oljenk ter z ognjemeti priklonijo boginji bogastva in blaginje Lakšmi.

Pri tem simbolnem slavljenju zmage dobrega nad zlim jih ne ustavi nič, niti skrb vzbujajoča, že ogrožajoča onesnaženost zraka tamkajšnjih mest, četudi s svečami in ognjemeti že tako kritične vrednosti nevarnih trdih delcev v zraku te še poslabšajo. Nasprotno, letos so v prižiganju števila oljenk postavili celo rekord!

Onesnažena mesta

V ponedeljek po divaliju znamenitega mostu v New Delhiju zaradi smoga skoraj ni mogoče videti. FOTO: Anushree Fadnavis/Reuters

Katastrofalna kakovost zraka indijskih mest, celo taka, da ljudje tam zaradi goste tančice smoga sploh ne vedo, kako je videti modro nebo, ni nič novega. Prestolnica New Delhi, koder smog vsako leto v prezgodnji grob spravi na tisoče ljudi, se namreč redno uvršča med najbolj onesnažena mesta na svetu, Kalkuta pa ji je na tem nelaskavem seznamu tik za petami. Že pet let v tem času zaradi velike onesnaženosti zraka zapirajo šole oziroma odrejajo šolanje na daljavo. In letošnje leto v tem ni izjema.

Pretekli teden so se newdelhijske šole zaprle, v tem tednu pa so omejili avtomobilski promet. Avtomobili z lihimi registrskimi tablicami gredo lahko na ceste le na lihe datume, nasprotno pa velja za vozila s sodim številom na tablici. Neupoštevanje prihaja z globo 225 evrov, kar je za indijske razmere pravo bogastvo.

New Delhi se duši v strupenem smogu. FOTO: Anushree Fadnavis/Reuters

Onesnaženost zraka z nevarnimi trdimi delci PM 2,5, ki lahko vstopijo v krvni obtok, je pretekli teden za desetkrat presegla sprejemljivo vrednost. Če prevedemo v bolj razumljive pojme, zrak nad indijsko prestolnico je bil tako strupen, da je bilo vdihovanje zraka enako, kot če bi posameznik pokadil 30 cigaret na dan. Obrazne maske, s katerimi smo se ščitili med pohodom koronavirusa, so pomagale bore malo, če sploh kaj.

V luči tega so indijske oblasti že pred nekaj leti med tridnevnim praznovanjem divalija, ki še poslabša že tako slabo stanje, prepovedale prižiganje petard, pri prirejanju ognjemetov pa lahko namesto običajnih pirotehničnih sredstev uporabljajo le takšna, ki so bolj prijazna do okolja in v zrak spuščajo manj emisij. Tako pravi zakon, a nadzora tako rekoč ni.

Novi rekord

Indijske oblasti so že pred nekaj leti odredile, da lahko uporabljajo le do okolja prijaznejše rakete. FOTO: Amit Dave/Reuters

Nekaj olajšanja je New Delhiju konec minulega tedna prinesel nepričakovani dež, ki je malce spral s smogom zasičeni zrak. A ta teden so se prebudili v še hujšo situacijo, s kakovostjo zraka ponekod še za nekaj odtenkov slabšo, kot je bila v kritičnih dneh pred dežjem. Razlog – praznovanje divalija.

Prepovedi uporabe pirotehničnih sredstev ljudje preprosto niso upoštevali. Ognjemeti so osvetljevali nebo nad Indijo na praznične noči, po domovih so migotale sveče, svečke so spuščali po rekah, kot da onesnaženost zraka v Indiji ne bila težava.

V Indiji zaradi slabe kakovosti zraka vsako leto umre približno milijon ljudi.

Na prepoved uporabe pirotehnike se na praznik luči požvižgajo. FOTO: Anushree Fadnavis/Reuters

V severnem mestu Ayodhaya, ki po hindujskem verovanju velja za rojstni kraj boga Rame, na slabo kakovost zraka niti pomislili niso. Ob mraku so na sobotni večer ob bregovih reke namreč prižgali kar 2,22 milijona oljenk, ki so gorele po 45 minut. S tem so močno presegli lanskoletni rekord, ko so se v Guinnessovi knjigi rekordov znašli zaradi 1,5 milijona prižganih oljenk.

A tokratni rekord in ognjemeti po vsej Indiji so izstavili ceno, ljudje so se namreč zbudili v dušeč ponedeljek, ko so marsikod spet namerili kritične vrednosti onesnaženosti. Tako v prestolnici kot v več bližnjih mestih, kot so Noida, Gurugram in Ghaziabad.