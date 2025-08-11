POLKA

Himna mizarjev je poletna uspešnica

Tišlarski pozdrav, ki so ga Čuki posneli z Evo Potrebuješ, je osvojil mlado in staro
Fotografija: Čuki so s Tišlarskim pozdravom znova poskrbeli za uspešnico. Foto: arhiv skupine
Odpri galerijo
Čuki so s Tišlarskim pozdravom znova poskrbeli za uspešnico. Foto: arhiv skupine

mojca-marot
Mojca Marot
11.08.2025 ob 17:00
mojca-marot
Mojca Marot
11.08.2025 ob 17:00

Poslušajte

Čas branja: 1:41 min.

Od skupine Čuki smo že vajeni, da skoraj vsaka nova skladba, ki jo predstavijo poslušalcem, prej ali slej postane uspešnica. Letošnje poletje je to postala skladba Tišlarski pozdrav, ki je zdaj dobila še remiks različico. »V enem večeru jo moramo zaigrati in zapeti tudi po petkrat, pa se je ljudje še vedno ne naveličajo,« pove frontman Čukov Jože Potrebuješ, ki kar ne more verjeti, da je ta priljubljena polka na portalu YouTube zabeležila že več kot 1,3 milijona ogledov.

Z Evo in folkloristi Foto: arhiv skupine
Z Evo in folkloristi Foto: arhiv skupine

»Dogaja se nam tudi to, da nas ljudje pozdravljajo s pravim »tišlarskim pozdravom«, vse odkar je pesem ugledala luč sveta,« še povedo Čuki, ki so ob ustvarjanju te polke sprejeli simpatično Evo Potrebuješ, hčer Jožeta Potrebuješa, ki je skupaj s starejšo hčerko Petro pesem uglasbil. Pri besedilu se je Jožetu in Petri pridružila še Jasna Kuljaj, pri aranžmaju pa sta Jožetu priskočila na pomoč Mike Orešar in Aleš Zibelnik.

Priljubljena polka je na portalu YouTube zabeležila več kot 1,3 milijona ogledov.

Jože Potrebuješ pravi, da morajo skladbo v enem večeru zapeti tudi po petkrat. Foto: Dejan Javornik
Jože Potrebuješ pravi, da morajo skladbo v enem večeru zapeti tudi po petkrat. Foto: Dejan Javornik

A brez dvoma je prava zvezda mlajša Potrebuješeva hči Eva, ki se je odlično znašla v vlogi dekleta, ki čaka na mizarja, zato spi kar na tleh, oblačila pa medtem čakajo v škatlah. Pravzaprav je v pesmi tudi kanček resnice, saj je Eva s fanti snemala videospot še v prazni sobi, po njenem izidu pa razkrila, da je zdaj že vse na svojem mestu. Številni mizarji, ki imajo polne roke dela, so skladbo vzeli kar za svojo himno in si jo med delom veselo požvižgavajo.

S Čuki skladbo poje Jožetova mlajša hči Eva, sicer izvrstna pevka. Foto: arhiv skupine
S Čuki skladbo poje Jožetova mlajša hči Eva, sicer izvrstna pevka. Foto: arhiv skupine

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Jože Potrebuješ Čuki videospot glasba Eva Potrebuješ

Priporočamo

Drama na vlaku iz Kopra: pijan potnik vznemirjal potnike in skočil na tirnice
Od jutri malenkost višja cena bencina, nižje cene dizla in kurilnega olja
Preveč lahkomiselni turisti na Bledu: po nesrečah so poti na Ojstrico in Osojnico dodatno zavarovali
Policija in reševalci še vedno iščejo pogrešanega kopalca v Dravi

Predstavitvene informacije

 
Promo

Že naprodaj: kamnita dediščina s sodobnim srcem

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Drama na vlaku iz Kopra: pijan potnik vznemirjal potnike in skočil na tirnice
Od jutri malenkost višja cena bencina, nižje cene dizla in kurilnega olja
Preveč lahkomiselni turisti na Bledu: po nesrečah so poti na Ojstrico in Osojnico dodatno zavarovali
Policija in reševalci še vedno iščejo pogrešanega kopalca v Dravi

Izbrano za vas

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Že naprodaj: kamnita dediščina s sodobnim srcem

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.