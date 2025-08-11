Himna mizarjev je poletna uspešnica

Od skupine Čuki smo že vajeni, da skoraj vsaka nova skladba, ki jo predstavijo poslušalcem, prej ali slej postane uspešnica. Letošnje poletje je to postala skladba Tišlarski pozdrav, ki je zdaj dobila še remiks različico. »V enem večeru jo moramo zaigrati in zapeti tudi po petkrat, pa se je ljudje še vedno ne naveličajo,« pove frontman Čukov Jože Potrebuješ, ki kar ne more verjeti, da je ta priljubljena polka na portalu YouTube zabeležila že več kot 1,3 milijona ogledov.

Z Evo in folkloristi Foto: arhiv skupine

»Dogaja se nam tudi to, da nas ljudje pozdravljajo s pravim »tišlarskim pozdravom«, vse odkar je pesem ugledala luč sveta,« še povedo Čuki, ki so ob ustvarjanju te polke sprejeli simpatično Evo Potrebuješ, hčer Jožeta Potrebuješa, ki je skupaj s starejšo hčerko Petro pesem uglasbil. Pri besedilu se je Jožetu in Petri pridružila še Jasna Kuljaj, pri aranžmaju pa sta Jožetu priskočila na pomoč Mike Orešar in Aleš Zibelnik.

Priljubljena polka je na portalu YouTube zabeležila več kot 1,3 milijona ogledov.

Jože Potrebuješ pravi, da morajo skladbo v enem večeru zapeti tudi po petkrat. Foto: Dejan Javornik

A brez dvoma je prava zvezda mlajša Potrebuješeva hči Eva, ki se je odlično znašla v vlogi dekleta, ki čaka na mizarja, zato spi kar na tleh, oblačila pa medtem čakajo v škatlah. Pravzaprav je v pesmi tudi kanček resnice, saj je Eva s fanti snemala videospot še v prazni sobi, po njenem izidu pa razkrila, da je zdaj že vse na svojem mestu. Številni mizarji, ki imajo polne roke dela, so skladbo vzeli kar za svojo himno in si jo med delom veselo požvižgavajo.