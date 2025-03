Konec maja 2025 bo Helena Blagne s koncertom v Križankah zaznamovala 40 let izjemne glasbene kariere. Od njenega prvega javnega nastopa, ko je z rosnimi dvanajstimi leti na glasbenem tekmovanju Prvi glas Gorenjske zapela Santa Lucio, jo je pot vodila do najuspešnejše slovenske pevke vseh časov, saj je nizala uspešnico za uspešnico, prodala več kot dva milijona plošč in razprodala številne dvorane, med njimi kot prva slovenska glasbenica tudi Areno Stožice. Z divo, ki sama to noče biti, saj pravi, da ni v njenem značaju, smo se pogovarjali o tem, kako se pripravlja na veličastni koncert, pa tud...