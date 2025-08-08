NAPADI

Hekerji prežijo na podjetja

SI-CERT opozarja na porast vdorov v poslovno komunikacijo ter poziva k previdnosti in izobraževanju zaposlenih.
Fotografija: V podjetju naj bo vzpostavljen notranji postopek potrjevanja nakazil, še posebej za mednarodna nakazila in večje zneske.
Odpri galerijo
V podjetju naj bo vzpostavljen notranji postopek potrjevanja nakazil, še posebej za mednarodna nakazila in večje zneske.

STA
08.08.2025 ob 19:00
STA
08.08.2025 ob 19:00

Poslušajte

Čas branja: 2:58 min.

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT zaznava večje število prijav različnih napadov na podjetja, pri čemer izstopa porast vdorov v poslovno komunikacijo. Letos so obravnavali že 25 takšnih prijav, lani pa v vsem letu 32. Pozivajo k previdnosti in izobraževanju zaposlenih.

Primarne tarče so predvsem zaposleni v računovodstvu, finančnih oddelkih in poslovni sekretarji.

Kot so pred dnevi sporočili iz SI-CERT, sporočena oškodovanja letos znašajo že skoraj pol milijona evrov, od tega 312.000 evrov samo v juliju. Lani je policija obravnavala za več kot dva milijona evrov škode, povzročene podjetjem v tovrstnih prevarah.

25 prijav so obravnavali letos, lani v vsem letu 32.

»Gre za kibernetski napad, ki se začne z vdorom v elektronski predal enega od zaposlenih. Napadalci nekaj časa spremljajo komunikacijo in tako pridobijo podatke o poslovnih partnerjih in o načinu poslovanja. Ko si podjetje s svojim poslovnim partnerjem začne izmenjevati fakture, prestrežejo elektronsko sporočilo in na fakturi spremenijo številko bančnega računa,« so opisali in opozorili, da spremenjeno sporočilo pogosto ne vsebuje sumljivih znakov, da bi prejemnik lahko zaznal prevaro. Zato so, kot pravijo, ti napadi praviloma uspešni, zneski oškodovanj pa zelo visoki. Ko je denar nakazan, se hitro preusmeri na račun denarne mule, sled za denarjem pa se izgubi, so poudarili.

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT zaznava večje število prijav različnih napadov na podjetja. FOTOGRAFIJI: Getty Images
Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT zaznava večje število prijav različnih napadov na podjetja. FOTOGRAFIJI: Getty Images

Kako se zaščititi

Po izkušnjah SI-CERT so primarne tarče predvsem zaposleni v računovodstvu, finančnih oddelkih in poslovni sekretarji. »Pomembno je, da ti preverjajo elektronske naslove poslovnih partnerjev, če so morebiti spremenjeni. Prav tako naj v nastavitvah elektronskih predalov preverjajo, ali se njihova pošta preusmerja na drug, neznan elektronski naslov. V podjetju naj bo tudi vzpostavljen notranji postopek potrjevanja nakazil, še posebej za mednarodna nakazila in večje zneske,« svetujejo.

Sporočena oškodovanja letos znašajo že skoraj pol milijona evrov, od tega 312.000 evrov samo v juliju.

Ker je prvi korak napadalcev pridobitev dostopa do elektronske pošte, je pomembno, da so zaposleni deležni ustreznega izobraževanja o prepoznavanju phishing napadov. Na udaru napadalcev so predvsem mala in srednje velika podjetja, saj si ta velikokrat težko privoščijo zadostna sredstva za tehnično zaščito in izobraževanje zaposlenih. SI-CERT v ta namen zaposlenim v vseh podjetjih omogoča opravljanje brezplačnega spletnega tečaja o kibernetski varnosti Varni v pisarni, so spomnili.

Pomembno je preverjati elektronske naslove poslovnih partnerjev, če so morebiti spremenjeni.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

SI-Cert kibernetska varnost poslovanje goljufija zaposleni podjetje prevara

Priporočamo

Arso prižgal oranžno opozorilo, v enem delu Slovenije bo najhuje
Eugenija Carl o dogajanju na Obali: »Vsi vemo, kako jih gre poimenovati! Kriminalno družbeno dno!«
Janković potrdil: do konca maja 2026 bo zaprta ta ljubljanska ulica
Močno počilo na naši cesti, takoj so šli v akcijo policisti, reševalci in gasilci

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Arso prižgal oranžno opozorilo, v enem delu Slovenije bo najhuje
Eugenija Carl o dogajanju na Obali: »Vsi vemo, kako jih gre poimenovati! Kriminalno družbeno dno!«
Janković potrdil: do konca maja 2026 bo zaprta ta ljubljanska ulica
Močno počilo na naši cesti, takoj so šli v akcijo policisti, reševalci in gasilci

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.