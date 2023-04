Rudolf Gas je tisti prekaljeni glasbeni maček, ki že desetletja skrbi za vse ljubitelje dobre glasbe, njegov široki spekter znanja in delovanja v glasbenih vodah pa je občudovanja vreden. V svoji dolgoletni karieri je sodeloval s številnimi domačimi in tujimi glasbeniki, na svoji poti doživel mnogo prelomnic, se izkazal kot pevec, kitarist, trobentar, producent, aranžer in dirigent, ki že več kot desetletje vodi Big band Orkestra Slovenske vojske, marca letos pa je nahranil svojo dušo in v svet poslal skladbo Glavno, da sva jaz in ti, ki jo je posnel s hčerko Veroniko Strnad. Skladba se v hip...