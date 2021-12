Hčerki ukradla identiteto

Dve leti se je Laura Oglesby vedla kot tipična ameriška študentka. Udeleževala se je študentskih zabav, opravljala občasna dela, najela študentska posojila in pomoč ter imela fante, ki so dejansko mislili, da je stara 22 let. A Laura Oglesby ni bila tako rosno mlada. Ko se je spustila v svojo študentsko avanturo, je imela 43 let! Da se je lahko predstavljala kot mladostnica, je ponaredila številko socialnega zavarovanja svoje hčerke, 22-letne Lauren Ashleigh Hays, s katero nista imeli več stikov.

Januarja 2016 je Laura Oglesby na urad za izdajanje številk socialnega zavarovanja, znane Social Security Card (SSC), brez katere v Ameriki ne moreš čisto nič, poslala prošnjo za izdajo številke socialnega zavarovanja za svojo hčerko, čeprav ta ni več živela z njo. Ko ji je urad številko in dokumente poslal, je vložila prošnjo za izdajo vozniškega dovoljenja zvezne države Misuri na hčerkino ime Lauren A. Hays. Laura Oglesby je bila doma iz Arkansasa in za popolno prevaro je potrebovala drug osebni dokument. Potem se je s temi dokumenti vpisala na univerzo Southwest Baptist v mestu Bolivar v Misuriju. Na družabnem omrežju snapchat je odprla profil, pri objavi svojih fotografij pa je uporabljala filtre in druga računalniška orodja, s katerimi je tako uredila svoje posnetke, da je bila videti precej mlajša – toliko kot njena dobri dve desetletji mlajša hčerka. Goljufija ji je povsem uspela.

Zaprosila je za študentsko posojilo in pomoč ter prejela skoraj 10.000 dolarjev, 6000 dolarjev pomoči in še 2000 dolarjev drugih finančnih spodbud, ki jih nekatere ameriške visokošolske ustanove dajo študentom za učne pripomočke. Povsem se je vživela v študentsko življenje, najbolj jo je zanimal zabavnejši del.

Njeno dvojno življenje se je začelo razkrivati pred slabimi tremi leti, ko so policijo mesta Mountain View oblasti iz sosednjega Arkansasa obvestile, da iščejo Lauro Oglesby zaradi goljufije socialnega zavarovanja, kraje identitete Lauren A. Hays in finančne goljufije v vrednosti najmanj 25.000 dolarjev. Kot je pred dnevi, ko se je ta nenavadna zgodba znašla na sodišču, povedal šerif Mountain Viewa Jamie Perkins, so ugotovili, da Oglesbyjeva res živi v njihovem mestu in da je celo dobila delo v mestni knjižnici. Ko so jo policisti ustavili, je zanikala, da je njeno ime Laura Oglesby. Šele ko so ji predstavili dokaze, se je zlomila in priznala svoje nečednosti.

Pet let v zaporu

Kot je še izjavil šerif Perkins, se je med zaslišanjem sklicevala na to, da je bežala pred nasiljem v družini, da naj bi bil to najboljši način, da se temu izogne, in da že vse življenje beži pred nasilneži v domačem okolju. Toda goljufija je goljufija in policiji ni preostalo nič drugega, kot da jo preda oblastem v sosednji Arkansas, kjer se je pred dnevi končalo sojenje. Sodišče ni imelo težkega dela, saj je priznala krivdo, ni pa se še odločilo, kdaj in za koliko časa jo bodo poslali za rešetke. Grozi ji do pet let zapora brez možnosti predčasnega izpusta, poleg tega bo morala hčerki in univerzi Southwest Baptist vrniti 17.500 dolarjev.

Goljufije s številkami socialnega zavarovanja so v ZDA pogoste. Samo letos so med 1. aprilom in 30. septembrom zaznali 270.000 sumov goljufanja s številkami socialnega zavarovanja, od tega so jih več kot 167.000 uvrstili v kategorijo prevarantske sheme. Brez številke socialnega zavarovanja v Ameriki posameznik tako rekoč ne obstaja, saj ne more opravljati niti vozniškega izpita, kaj šele odpreti bančnega računa ali dobiti dokumente, na primer potni list.