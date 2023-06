Nedavno je bilo v Topolšici že drugo tekmovanje za pokal Šaleške harmonike. Projekt Šaleška harmonika, ki pomembno prispeva k razvoju slovenske narodno-zabavne glasbe, pa tudi izobraževanju, je zaživel lani. Glede na številno udeležbo harmonikarjev, ki so se tekmovanja za pokal Šaleške doline letos udeležili drugič, pa že lahko govorimo o novi uspešni zgodbi, ki bo številne mlade še dodatno spodbudila k temu, da bodo z veseljem vzeli v roke harmoniko in pri svojih mentorjih izpopolnjevali svoje že do zdaj pridobljeno znanje. Najboljši harmonikarji so se avtomatično uvrstili tudi v finale za Zl...