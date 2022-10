Harmonikarski potres

Na Tilna Cupina in Karla Budana so nas opozorili obiskovalci prve kulinarične prireditve Nonina žlica, ki so jo pripravili člani Društva dobra volja s Škofij. Na omenjeni prireditvi sta poleg številnih drugih glasbenikov nastopila tudi mladeniča, ki sta prišla med obiskovalce vsak s svojo harmoniko in jih v hipu spravila v dobro voljo.

»To sta domačina, ki sta super muzikanta,« nam je pritrdila tudi Ivica Vergan, pevka Primorskih fantov, ki je prav tako aktivna članica društva Dobra volja Škofije in je prireditev Nonina žlica tudi povezovala. In kdo sta torej mlada harmonikarja? »Sva Tilen Cupin in Karlo Budan, ki nastopava pod imenom Duo Zemljotres. Oba igrava harmoniko od sedmega leta. Na začetku sva oba obiskovala učne ure harmonike pri istem mentorju, nato pa sva znanje nadgrajevala sama. Skupaj, kot duet, pa sva začela nastopati pred dobrim letom,« sta nam razkrila Tilen in Karlo, ki največkrat nastopata na rojstnodnevnih zabavah, presenečenjih, obletnicah, porokah in podobnih dogodkih.

»Kjer koli si naju zaželijo in naju povabijo, tam sva midva. Družbo pa hitro razživiva z najino dobro voljo, kakšno šalo in prilagojeno zvrstjo glasbe, pač glede na to, kakšno je občinstvo. Če imajo eni raje popevke, igrava te in ne le narodno-zabavnih viž. Narediva vse, da se izkaževa v najboljši luči in naju potem spet pokličejo ter rezervirajo še za katero zabavo, ker so bili z nama zadovoljni,« še pravita študenta strojništva.

Karlo Budan (levo) in Tilen Cupin sta med obiskovalci prireditve Nonina žlica na Škofijah poskrbela za dobro voljo. Foto: Alan Radin

In kako gledata na narodno-zabavno sceno pri nas? »V Sloveniji je narodno-zabavna glasba zelo priljubljena, ljudje ji radi prisluhnejo, temu primerno je v teh vodah veliko konkurence, veliko izjemno dobrih glasbenikov, bendov in ansamblov. Festivalov se seveda kot duet ne moreva udeležiti, a ne izključujeva možnosti, da se kdaj ne pojaviva na katerem v širši zasedbi. Seveda pa večje prireditve vedno z veseljem spremljava in se jih tudi udeleživa, se kaj novega naučiva, podruživa in poveseliva,« pravita Tilen in Karlo, ki imata med harmonikarji tudi svoje vzornike. »Bi pa težko izpostavila katerega posebej, saj je po Sloveniji res zelo veliko dobrih harmonikarjev,« še povesta člana Dua Zemljotres, ki poleg zabave in študija najdeta čas še za kateri drug hobi. Denimo futsal (dvoranski nogomet) ali mehanična opravila pri avtomobilih za reli. In kako sta prišla na idejo za ime – Duo Zemljotres? »Čisto po naključju. Dejansko je bila to najina prva in edina ideja. V šali je eden od naju rekel, da bova Duo Zemljotres. Ker nama je bilo obema všeč, je tako tudi ostalo,« skleneta pogovor simpatična mlada Primorca.