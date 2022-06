Spletno učenje harmonike je tudi pri nas v zadnjem času, sploh pa med korono, postalo izjemno priljubljeno. Ob nedavnem svetovnem dnevu čebel 20. maja so harmonikarji iz vse Slovenije dobili priložnost in vabilo, da se igranja skladbe Hvala vam, čebelice, ki je postala himna Čebelarske zveze Slovenije in je posvečena čebelam, naučijo s pomočjo online šole​ Vharmonika, ki praznuje osem let delovanja. V živo so se zbrali in jo zaigrali pod taktirko harmonikarja Primoža Zvira v oddaji V petek zvečer na RTV Slovenija, zapeli pa so jo člani Ansambla Pik. Gre za novo hvalnico čebelam, ki jo je po n...