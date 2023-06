V Sloveniji se pojavlja ogromno mladih ansamblov, ki si nekoč želijo zasesti mesta na odrih narodno-zabavne glasbe, ki jih tačas zasedajo nekateri uspešni glasbeniki in ansambli. Guštni muzikanti so začeli delovati minulo leto. Gre za klasični instrumentalni trio s harmoniko, na katero igra Niko Armič, kitarist je Jan Rat, bas kitarist in baritonist Danijel Šart, njihova dodana vrednost pa je pevski tercet, ki ga sestavljajo Tjaša Kelc, Denis Dragaš in Špela Kukenberg. Člani so stari od 19 do 26 let in prihajajo z različnih koncev Slovenije, vse od Koroške, Savinjske, Zasavske in Osrednjeslove...