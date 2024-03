Sprva so bili gumbi okraski in obeski na oblekah. O tem, od kdaj lahko govorimo o gumbih za spenjanje oblačil, se mnenja raziskovalcev razhajajo in segajo vse do 7000 let v preteklost. Večja je enotnost v ocenah, da so prve prave gumbe izdelale kulture v dolini reke Ind, ki poteka od Tibeta prek Pakistana in Indije. Namesto gumbov so Rimljani uporabljali fibule, sponke, ki jih hranijo tudi v Mestnem muzeju Ljubljana. »Izraz fibula je latinskega izvora in izhaja iz glagola figo, speti, spojiti. Fibule, rimske sponke za obleko, so se uporabljale za spenjanje vrhnjih oblačil, torej raznih ogrinj...