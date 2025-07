Grožnja tudi za pse in mačke

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje in veterinarskih organizacij so razmere za širjenje bolezni zaradi vse višjih temperatur v Evropi vse ugodnejše. To pomeni, da okuženi komarji niso več omejeni le na obmorske kraje ali eksotične destinacije – najdemo jih že v notranjosti Slovenije, v mestih, parkih in celo na domačih vrtovih. Občine po Sloveniji se z ozaveščanjem prebivalstva trudijo obvladovati širjenje tigrastih komarjev, a to pogosto ni dovolj, opozarja Maja Stopar, dr. vet. med., z veterinarske klinike Vetpromet.

Komarji med drugim prenašajo nevarno srčno glisto.

Ena najnevarnejših bolezni, ki jih prenašajo komarji, je srčna glista. Ta okužba se pri psih (redkeje tudi mačkah) razvije po piku okuženega komarja. Ličinke parazita mikrofilarije potujejo skozi krvni obtok in se naselijo v srcu, pljučih in žilah živali in so lahko v odrasli obliki dolge tudi več kot 30 centimetrov. Simptomi okužbe se pogosto pokažejo šele čez več mesecev ali let, takrat pa so lahko posledice že resne, tudi usodne. Srčna glista v živali, če je ne zdravimo, lahko živi od 5 do 7 let.

Sredstva proti srčni glisti se uporabljajo od pomladi do pozne jeseni. FOTO: Matt Lavigne/Getty Images

»Med značilne simptome sodijo kašelj, utrujenost, izguba teka, težko dihanje, težave s prebavo, povišana telesna temperatura in celo srčno popuščanje. Zdravljenje srčne gliste je zahtevno, operativno, dolgotrajno in pogosto tvegano. Zato veterinarji poudarjajo pomen preventive. Simptomi okužbe s srčno glisto se pogosto pojavijo šele čez več mesecev, celo let,« navaja strokovnjakinja.

Zaradi vsega naštetega je preprečevanje boljše kot zdravljenje. Veterinarji priporočajo uporabo zaščitnih sredstev čez celotno sezono aktivnosti komarjev – torej od zgodnje pomladi do pozne jeseni.

Izguba teka je eden od znakov okuženosti s srčno glisto. FOTO: Box5/Getty Images

»Na voljo so različna preventivna sredstva proti komarjem in srčni glisti, ki jih je treba uporabljati od pomladi do pozne jeseni: ampule za nanos na kožo učinkujejo tudi proti tigrastim komarjem – nekatere jih odganjajo in ubijajo –, tablete in priboljški, ki so enostavni za uporabo, vodoodporni in primerni tudi za mladiče. Delujejo na mikrofilarije. Celostna zaščita z enim priboljškom, ki ga pes poje in deluje proti komarjem, klopom, bolham in črevesnim zajedavcem, je priporočena izbira. Priboljški so pogosto najbolj priljubljeni med lastniki in živalmi, saj zagotavljajo učinkovitost in enostavno uporabo,« sklene.