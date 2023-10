Grobove svojcev lahko ozaljšamo z aranžmaji, ki jih izdelamo sami

Bliža se dan spomina na mrtve, ko običajno obiščemo grobove bližnjih ter pokojnim svojcem prinesemo kakšno malenkost, običajno cvet, šopek, ikebano, venec pa še svečko ali kakšno figurico, slednje se pogosto znajdejo na grobovih mlajših. O svečah je bilo v zadnjih letih rečenega že veliko in najbrž se vsi zavedamo, kako velik onesnaževalec so plastične za enkratno uporabo. Boljša izbira so led sveče, tiste, ki delujejo s pomočjo sončne svetlobe, na voljo pa je tudi velika izbira sveč iz ekoloških materialov, kot sta papir in les.

Kamen naj bo ploščat

Do okolja prijazna alternativa. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Krasna alternativa običajnim svečam so naslikane. Med sprehodom ob reki, jezeru ali morju poiščemo lep kamen, čim bolj ploščat, ta čas izkoristimo tudi za obujanje spominov na bližnje, ki jih ni več med nami, se o njih pogovarjamo in izmenjujemo zabavne anekdote. Ko nam bo med tem kakšen kamen padel v oči, ga poberimo, očitno je namenjen nam oziroma tistemu, o katerem smo obujali spomine. Doma zberemo flomastre ali druge barve, ki se bodo prijele na kamen, ter pustimo domišljiji prosto pot. Naslikamo ali narišemo lahko svečo, morda najljubši cvet pokojnega ali kakšen drug motiv, ki ga je oboževal oziroma oboževala. Projekt je primeren tudi za mlajše, vsak lahko izdela svojo »svečko«, saj s tem, ko bomo na grob položili kamenčke, ne bomo škodovali okolju, ob naslednjem obisku jih enostavno poberemo, če se je barva z njih že sprala, jih vrnemo v naravo, sicer jih spravimo in ponovno uporabimo naslednje leto.

Naredimo ikebano

Uporabimo, kar je na voljo v naravi, od storžev, vej, listja do buč, jabolk in drugih plodov. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Niti po cvetlično okrasje se ni treba odpraviti v trgovino, zlasti če imamo pred hišo okrasno gredico, na kateri še kaj cveti, sicer se odpravimo v bližnji gozd in naberemo darove narave, ki jih je jeseni res veliko. Zakaj bi na grobove polagali tradicionalne cvetlične aranžmaje, če smo lahko samosvoji in posebni? V gozdu izberemo lepe kostanje in kostanjeve ježice, storže, zimzelene vejice, rdeče in rumene liste, v bližnjem sadovnjaku kakšen oreh, jabolko, hruško, na njivi pa manjšo okrasno bučo, koruzni storž in podobno. Nato se odločimo, ali bomo izdelali ikebano ali venec, in izberemo temu primerno osnovo, na voljo so v vseh trgovinah s pripomočki za ustvarjanje in bolje založenih cvetličarnah. Da bi posamezne elemente pritrdili na osnovo, potrebujemo še zeleno vrtnarsko žico, ki jo ovijemo okrog storžev, orehov … in nato pritrdimo na osnovo. Elemente dodajamo, dokler nismo zadovoljni z rezultatom. Ker jih ne bomo lepili, jih povsem enostavno tudi odvzamemo, če se nam med ustvarjanjem zazdi, da je česa preveč.

Krasna naravna dekoracija, v katero vključimo zgolj tisto, kar naberemo sami. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Ljubitelji bolj tradicionalnih aranžmajev se lahko prav tako sami lotijo dela, le da bo treba prej obiskati cvetličarno, če nimamo okrasnega vrtička. Ni treba, da izberemo krizanteme, ki jih običajno povezujemo z dnevom spomina na mrtve, mnogi se raje odločijo za cvetlice, ki so bile pokojnemu ljube, če so seveda v tem letnem času na voljo. Odločimo se, ali bomo izdelali ikebano ali venec, ter temu primerno izberemo osnovo. Pri svežem cvetju pazimo, da ta vsebuje gobo, ki jo bomo namočili z vodo, sicer aranžma ne bo prav dolgo zdržal. Nato se lotimo razporejanja posameznih cvetov – enostavno jih zapičimo v gobo. Aranžma lahko vsebuje zgolj cvetje, lahko mu dodamo zelenje ali kakšen drug element, denimo svečko iz čebeljega voska, pentljico, kakšen storž ali oreh.