Gremo v fitnes: eliptični trenažer in tekalna steza sta čudoviti vadbeni napravi

Ko gre za opremo v telovadnici, lahko z gotovostjo rečemo, da so kardio naprave te vrste zelo pogosto uporabljene. Različnih vrst naprav ne manjka, vendar ste morda opazili, da so tekalne steze in eliptični trenažerji, eliptiki, dve zelo priljubljeni izbiri, ki ju je mogoče najti v skoraj vsaki splošni telovadnici ali fitnes studiu. To sta dostopni napravi, ki ju lahko uporabljajo začetniki z malo fitnes treninga, lahko pa sta koristni tudi za naprednejše vadeče.

Ali naj pri doseganju fitnes ciljev kraljujejo tekalne steze ali eliptiki in ali naj se odločite za eno ali drugo napravo? Ali je dobra ideja, da jih kombinirate in uporabljate oboje? Kaj lahko katera naprava prispeva k fitnes vadbi in ali so eni ali drugi varnejši?

Kaj je eliptični trenažer

Če se vam zdi, da je eliptična naprava nekoliko nenavadnega videza, je to res. Ta naprava je zasnovana bolj z mislijo na ergonomijo kot na eleganten videz. Eliptična naprava je del telovadne opreme, ki se uporablja za kardiovaskularno vadbo z manjšim udarnim učinkom, ki simulira in združuje naravno gibanje pri teku z vzpenjanjem po stopnicah, tako da postavite noge na platformo, ki se premika v elipsi ali stalnem krožnem gibanju. S potiskanjem in vlečenjem ročic se izvaja tudi vadba zgornjega dela telesa.

Na eliptičnem trenažerju se uporabnikovo stopalo nikoli ne dotakne tal, tako da je učinek hoje ali teka po trdi površini odpravljen. Obešeni pedali se premikata po ovalno oblikovani (eliptični) stezi in zagotavljata vadbo za spodnji del telesa. Večina eliptičnih trenažerjev je zasnovana tako, da je mogoče spreminjati upor, da je vadba lažja ali težja. Ker je gibanje na eliptičnem trenažerju tekoče, gibanje na trenažerju ne obremenjuje hrbteničnih struktur.

Prednosti eliptičnih naprav

Minimalen udarni vpliv: eliptični trenažer malo obremenjuje hrbtenico in druge sklepe.

Navzkrižna vadba: pri tem lahko hkrati vadite roke in noge, kar pomeni, da je vadba raznolika in ne enolična. Eliptiki omogočajo dobro navzkrižno vadbo za zgornji in spodnji del telesa.

Nadzor: eliptiki omogočajo tudi nadzor nagiba in upora.

Različne mišične skupine. Nekateri modeli omogočajo premikanje pedalov v obe smeri (naprej in nazaj), kar omogoča vadbo več mišičnih skupin in dodatno raznolikost. Nekateri eliptični trenažerji imajo ročaje, ki omogočajo tudi gibanje zgornjega dela telesa.

Tekalno stezo lahko uporabljate za počasno hojo, hiter tek in vse vmes. FOTO: Getty Images

Kaj je tekalna steza

Eliptiki so običajno omejeni na telovadnice, tekalne steze se pojavljajo tudi na mestih, kot so fizioterapija in zdravniške ordinacije. Ker so precej razširjene, ste kdaj verjetno že naleteli na kakšno, tudi če nanjo niste nikoli stopili. Tekalna steza je del vadbene opreme z motoriziranim, neprekinjeno vrtečim se trakom, ki uporabniku omogoča hojo ali tek na mestu. Tekalno stezo lahko uporabljate za počasno hojo, hiter tek in vse vmes. Uporabljate jo lahko kot ravno pot, blag naklon ali celo strm hrib.

Prednosti tekalnih stez

Tekalne steze so odlična alternativa teku na prostem, saj posnemajo enak naravni vzorec gibanja. Vadba na tekalni stezi vam omogoča tudi tek v primeru slabega vremena ali če ne marate teči, ko je zunaj temno.

Visoka stopnja prilagodljivosti: ena glavnih prednosti vadbe na tekalni stezi je vsestranskost. Ne glede na to, ali gre za hiter tek ali hojo v hrib, imate možnost izbrati natančno hitrost in naklon vadbe.

Pripravljeni boste na trening HIIT: zaradi prilagodljivosti nastavitev lahko tekaško stezo uporabite za vadbo z visoko intenzivnim intervalnim treningom (HIIT).

Upravljanje časa: tekalna steza omogoča, da tekač pošteno spremlja tempo in delo v hribih, ne da bi mu bilo treba redno preverjati uro.