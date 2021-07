Gregor Čeglaj: Najraje bi vse punce blokiral!

Mediji so dobesedno okupirali glavnega junaka oddaje Sanjski moški Gregorja Čeglaja. Dan po zadnji oddaji si je lahko končno oddahnil, a si vzel čas tudi za Nedeljske novice. »Vesel sem, da je vsega konec, ker je bilo težko, tako psihično kot fizično.« Takoj ob koncu sanjske sage je odjeknila novica, da je 31-letnik, čeprav je izbral 22-letno Anjo Širovnik, pravzaprav še vedno samski. »Bil sem na tem, da nobene ne izberem, ampak Anja mi je nekaj minut pred dokončno odločitvijo za rojstni dan podarila zgoščenko Enriqueja Iglesiasa. S to pozornostjo me je bolj impresionirala ...