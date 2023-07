Grahova župa nasitila pohodnike

V okviru občinskega praznika v Benediktu je posebno pozornost pritegnila Graharijada 2023, ko se je na osrednjem prireditvenem prostoru kuhanja grahove župe lotilo sedem ekip. Jedi resda ni ocenjevala strokovna komisija, a glede na komentarje vseh, ki so poskusili različne recepture, so si vsi mojstri, ki so vihteli kuhalnico, zaslužili pohvalo.

Polni želodci in zadovoljni obrazi so bili nedvomno največja nagrada za vse kuharje, glavnino jedcev so zastopali udeleženci tradicionalnega pohoda po občini Benedikt. »Na pohod po občini nas je krenilo nekaj več kot 90 udeležencev vseh starosti. Prijazni občani so nas na poti kar dvakrat pogostili, za kar gre iskrena zahvala predvsem družini Žekš, Francu Cafu in družini Erjavec. Na koncu pa so nas razvajali še udeleženci Graharijade, kjer smo vsi bili navdušeni,« so poudarjali pohodniki. Vsekakor velja omeniti, da so grahove župe pripravljale tričlanske ekipe lokalnih društev in organizacij, kot so Društvo kmečkih žena in deklet Benedikt, Odbojkarski klub Benedikt, Kulturno društvo Benedikt, Turistično-vinogradniško društvo Benedikt, Društvo upokojencev Benedikt, Občinska uprava Benedikt in PGD Benedikt.

Največ grahove dobrote so snedli lačni pohodniki.

Sicer pa je Benediktovo '23 potekalo ves prvi julijski teden. Poleg drugih prireditev in dogodkov je bila osrednja proslava ob 24. občinskem prazniku prejšnji četrtek, ko je bila slavnostna govornica ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko. Najbolj veselo pa je bilo v petek, saj se je v večernih urah začela gasilska veselica z Modrijani. V soboto sta sledila podpis pobratene listine med vinogradniškima društvoma Benedikt in Mokronog - Trebelno ter proslava ob 20. obletnici Turistično-vinogradniškega društva Benedikt. Praznovanja so se sklenila v nedeljo, ob 10. uri sta bila žegnanje v čast sv. Benedikta in zlata maša prof. dr. Jožefa Urbaniča. O. B.