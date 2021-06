Gorijo alarmi: 130.000 ljudi nima svojega zdravnika

Med epidemijo covida-19 se je kriza zaradi pomanjkanja družinskih zdravnikov v primarnem javnem zdravstvu samo še poglobila. Kar 130.000 ljudi, to je dobrih šest odstotkov vseh zavarovancev, nima izbranega osebnega zdravnika, večina ga sploh ne more izbrati. Ob upokojitvi posameznih zdravnikov ostane tudi po dva tisoč pacientov brez osnovne pravice do pregleda pri svojem zdravniku. In to kljub temu, da vsak mesec plačujejo zdravstveno zavarovanje. vseh zavarovancev nima osebnega zdravnika. Delež zavarovancev brez izbranega zdravnika se v zadnjih letih ni zelo povišal in je že desetletje enak...