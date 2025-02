Gojmir Lešnjak - Gojc: Za pete so me potegnili iz onstranstva

Gojmirja Lešnjaka - Gojca, kmalu 66-letnega priljubljenega igralca, režiserja, komika, pevca, glasbenika in še marsikaj, na odru spremljamo že desetletja. Kariero je začel v divjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja kot uporniški pevec v bendu Srp in jo po diplomi na AGRFT, kljub temu da je dislektik, nadaljeval bodisi kot resen gledališki igralec bodisi v kakšni komični vlogi v TV-nadaljevanki. Trenutno nastopa v kar štirih predstavah, pred kratkim pa je s Srpi po 40 letih izdal nov album, v digitalni in vinilni obliki. Poimenoval ga je Moj živòt je ROKentROL. Prav toliko, torej 40 let, tr...