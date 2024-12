Gnitje možganov je Oxfordova beseda leta

Ugledna britanska založba Oxford University Press je predstavila besedo leta 2024. Več kot 37.000 uporabnikov spleta je izmed šestih predlogov izbralo gnitje možganov oziroma brain rot po angleško. Izraz predstavlja miselno otopelost, ki se poloti človeka po čezmernem spremljanju nezahtevnih in trivialnih vsebin, večinoma na spletu. Kakor pravijo oxfordovci, je ta slikovita besedna zveza pridobila nov pomen v letu 2024, saj se je pogostost njene uporabe v primerjavi s prejšnjim letom povečala za 230 odstotkov.

Prevzeli sta ga tudi generaciji Z in alfa, skupnosti, ki sta najbolj odgovorni za uporabo in ustvarjanje digitalnih vsebin, na katero se nanaša.

Besedo leta so izbrali s kombinacijo javnega glasovanja in jezikovne analize oxfordskih leksikografov, pri čemer je prehitela pet drugih finalistk. O ožjem izboru je odločala komisija štirih strokovnjakov, ki ji je predsedovala leksikografka Susie Dent, najbolj znana po nastopih v oddaji Countdown na Channel 4, med finaliste pa so se prebile še besede demure oz. skromen, dynamic pricing oz. dinamične cene (cene, ki se spreminjajo glede na povpraševanje), lore oz. izročilo (zbirka dejstev in informacij o ozadju, povezanih z nekom ali nečim), romantasy oz. romantazija (fikcijski žanr, ki združuje romantiko in fantazijo) in slop, kar bi lahko prevedli kot škart, označuje pa nizkokakovostno vsebino na spletu, ustvarjeno z uporabo umetne inteligence.

Izraz ni nov

Čeprav se morda zdi sodoben pojav, je izraz gnitje možganov prvič zapisal Henry David Thoreau v svoji odi naravi Walden iz leta 1854. Predsednik oddelka za jezike oxfordske založbe Casper Grathwohl je pojasnil, da v sodobnem pomenu »gnitje možganov opozarja na eno izmed zaznanih nevarnosti virtualnega življenja in načina, kako preživljamo prosti čas. Zdi se kot upravičeno naslednje poglavje v pogovoru o človeštvu in tehnologiji. Ni presenetljivo, da je toliko ljudi sprejelo izraz in ga podprlo kot našo letošnjo izbiro. Fascinantno se mi zdi tudi, da sta ga prevzeli generaciji Z in alfa, skupnosti, ki sta najbolj odgovorni za uporabo in ustvarjanje digitalnih vsebin, na katero se nanaša.«

Založba Oxford University Press že dobrih dvajset let izbira besedo leta. FOTO: Jonas M/Wikimedia Commons CC0

Beseda leta založbe, ki izdaja tudi Oxfordov angleški slovar, kaže vsakoletno razpoloženje in svetovne smernice. Lani je bila beseda leta rizz, slengovski izraz za karizmo, ki pomeni slog, šarm, privlačnost in sposobnost, da pritegnemo partnerja, predlani pa goblinski način (goblin mode), ki označuje hedonistično zavračanje družbenih pričakovanj brez skrbi za lastno podobo, so poročali v ­Guardianu.