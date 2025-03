Globok poklon damam v Pesnici

Občina Pesnica se je že četrto leto zapored med dnevom žena in materinskim dnevom poklonila vsem ženskam z velikim koncertom. Tokratni večer je v rodni kraj Toneta Partljiča pripeljal glasbeni skupini P. Valiak in Firbci.

P. Valiak (Parni Valjak Tribute) so navdušili občinstvo. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

»Koncert Lepa si je v občini Pesnica nedvomno eden izmed tistih dogodkov, ki se vedno znova globoko vtisnejo v srca obiskovalcev,« je povedala Zdenka Bukovec iz kabineta župana. »Je čudovita gesta, posvečena materam, ženam in dekletom, ki v lokalni skupnosti igrajo nepogrešljivo vlogo. Praznuje se z žensko energijo in lepoto, kar ustvarja posebno s čustvi nabito vzdušje. Prireditev združuje prebivalce občine Pesnica ter okolice in tako krepi vezi in ustvarja občutek pripadnosti,« je dodala.

Zdenka Bukovec in Veronika Rodman iz kabineta župana FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Sodelovanje lokalnih ponudnikov dodaja dogodku pristno lokalno noto. Domačija Truntič, Čebelarsko društvo Pesnica, Izletniška kmetija Puša - Vina Gala, Šampion Bar, Prominent Bar, Društvo kmečkih žena Jakob, Okrepčevalnica Skupek in Veverička so poskrbeli, da so obiskovalci začutili pristnost tega okolja. »Lepa si ni le glasbeni koncert, temveč praznik skupnosti, ljubezni in spoštovanja,« je misli strnil župan Gregor Žmak.