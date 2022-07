Julij je prvi pravi poletni mesec, ki vrtičkarje izdatno nagradi, saj prinaša številne pridelke na zelenjavnem vrtu, pobiramo zgodnji korenček, rdečo peso, nizki fižol, bob, zgodnje setve graha, zgodnji krompir in solato. Na dan za korenino poberemo čebulo, ki že ima osušeno listje; preden jo pospravimo, jo nekaj dni sušimo na soncu, dokler vse listje ne porumeni in se posuši. Julija je čas za pobiranje špinače – mlade listke uživamo v svežih poletnih solatah, lahko pa jo poparimo, sesekljamo in zamrznemo za zimske omake, juhe in priloge. Plodove oblikujejo paradižnik, jajčevci, paprika ...