Glavna komičarka v filmu o Miranu Rudanu je njegova mama

Medtem ko pesem Amen osvaja radijske valove po vsej Sloveniji, se v slovenskih kinematografih predvaja istoimenski dokumentarni film, posvečen oboževalcem Mirana Rudana. Dokumentarec nas popelje skozi ključne trenutke njegovega življenja in kariere, od njegovih začetkov v skupinah, kot so Moulin Rouge, Randez Vous in Pop Design, pa vse do samostojne poti ter nastopov na festivalih. Kot obljubljeno film prikazuje vse prelomne trenutke, tudi tiste, ki bi jih glasbenik morda raje pozabil. »Prikazali smo vse. Tudi tisto, kar je boleče. Iskreno spregovorimo o vsakem delčku te poti, ker je vsak dogodek pomemben del mozaika moje glasbene kariere,« pravi glasbenik, ki je zveste oboževalke in oboževalce razveselil tudi z informacijo, da si lahko film o njegovem življenju ogledajo brezplačno.

Za skladbo in film je izbral pomenljiv naslov – Amen. FOTO: Denis Čotar

Med gledalci, ki so si z navdušenjem ogledali pestro Rudanovo pot, je bila njegova 92-letna mama Slavica, o kateri pevec pravi: »Je glavna komičarka v mojem filmu. Čeprav mi tega ne pove, vem, da je ponosna name, jaz pa nanjo. Srečen sem, ker jo še imam.« Rudan ne skriva, da je odraščal brez očeta, zato je njegova mama v njegovem življenju odigrala izjemno pomembno vlogo. »Je izjemno ponosna ženska, zaradi nje denimo nikoli nisem čutil potrebe po očetovi prisotnosti. Še danes se odlično razumeva, čeprav zna biti trmasta. Živi v domu upokojencev, kjer jo redno obiskujem in jo imajo ljudje resnično radi. Vedno me je podpirala in še vedno me rada vpraša, kje sem igral minuli konec tedna in ali bom v prihajajočem tudi igral oziroma zaslužil,« se zasmeji glasbenik, ki se veseli vseh projekcij dokumentarca po Sloveniji.