Glasbenik Anže Rozman na kameri gledal, kako izginja dom

Letošnji 7. januar se bo glasbeniku, skladatelju in dvakratnemu nominirancu za nagrado emmy, 35-letnemu Anžetu Rozmanu ter njegovi ženi Kari Talve za vedno vtisnil v spomin. V soseski Pacific Palisades blizu Los Angelesa v ameriški zvezni državi Kalifornija je zaradi obsežnih požarov v nekaj minutah ostal brez vsega. »V tistem trenutku ne veš, kaj bi sploh vzel s sabo. Na hitro sva spakirala najnujnejše, vzela mačko in se odpravila v bližnjo Santa Monico, kjer imava studio. S pomočjo kamere, ki sem jo imel pritrjeno na balkonu, sem nato prek spleta v živo spremljal, kako so najprej gorele sosednje hiše. Nato se je slika ustavila. Takoj sva vedela, da je najina hiša izgubljena,« se spominja Rozman.

Tukaj so bile pred požari zelenjavne gredice. FOTO: instagram/anze.rozman

V hiši sta živela od aprila lani, nam pove, in ker sta se tam počutila zelo dobro, sta načrtovala, kako bi jo kupila. Tisti torek se je sicer začel kot običajno. Z ženo sta se zbudila ob osmih zjutraj. »Šla sva telovadit. Žena po navadi telovadi znotraj hiše, jaz pa zunaj na terasi. Po telovadbi sem še zalil borovnice na vrtu in šel pod tuš. Nato me je že klicala žena in povedala, da je blizu najine soseske požar,« se spominja. Šel je na balkon, da bi preveril, kako resna je zadeva, ter v daljavi že videl ogenj. »S kolesom sem se nato odpravil na greben, ki je približno dvajset minut stran, saj sem želel preveriti, ali je požar na najini strani hriba.« Kot je razvidno s posnetka, ki ga je objavil na svojem profilu na Instagramu, se je požar zelo hitro širil: »V 15 minutah je prešel z ene strani hriba na drugo.« Vmes ga je klicala žena in mu sporočila, da morata domov, saj sta prejela evakuacijski poziv: »Rekel sem ji, da je približno 30 odstotkov možnosti, da bova lahko rešila hišo.«

Od hiše ni ostalo nič. FOTO: instagram/anze.rozman

V požaru je bila uničena tudi partitura za Netflixovo serijo Beckham s podpisi producenta Johna Battseka, režiserja Fisherja Stevensa, urednika Michaela Harteja in Davida Beckhama.

Da bo le nekaj ur zatem ostal brez hiše, si namreč niti v sanjah ni predstavljal. »To, kar je ostalo od najine hiše, je, kar se lahko vidi tudi na fotografijah, le kamin. Nekako se da razločiti še pralni in sušilni stroj,« je opisal stanje na pogorišču. »Tam, kjer sva živela, je res popolno uničenje.« Od njegove soseske, kjer se je počutil skoraj kot doma, ni ostalo nič. »Deset tisoč hiš je zgorelo do tal.« Denarna škoda na njuni lastnini, kot pravi, je velika. Najhuje je, da je v hiši zgorelo veliko nenadomestljivih stvari, dodaja: »Na primer darila, ki sva jih dobila na lanski poroki. Ta res nimajo finančne, ampak veliko osebno vrednost.« Med drugim je ostal brez partiture za Netflixovo serijo Beckham s podpisi producenta Johna Battseka, režiserja Fisherja Stevensa, urednika Michaela Harteja in Davida Beckhama. Za ustvarjeno glasbo v tej dokumentarni seriji je bil Rozman lani nominiran za emmyja. »To so stvari, ki jih ne moreš nadomestiti,« še enkrat poudarja.

Tam, kjer sva živela, je res popolno uničenje.

Pogrešal bo vrt

Z ženo sta že našla enosobno stanovanje v Santa Monici. »Ko sem prišel v Ameriko pred sedmimi leti, sem imel dva kovčka oblačil. Začeti sem moral iz nič. Od nakupa postelje, pohištva pa vse do pribora. Z ženo sva zdaj spet na istem, saj sva iz hiše lahko vzela le za en kovček stvari.« Svojo nekdanjo sosesko Pacific Palisades, kjer so živeli premožni in slavni ljudje, bo zelo pogrešal. »Hišo sva imela direktno pod gorovjem Santa Monica. Nad nama sta bili samo še dve hiši, kar je zelo podobno kot v domačih Črnučah, kjer je naša hiša direktno ob Sračji dolini (ta se razteza ob potoku Črnušnica na gričevnatem območju Rašice severozahodno od Črnuč, pravijo ji tudi dolina Črnušnice, op. a.). V Pacific Palisades je bila vsako nedeljo tržnica. Ljudje so se lahko sprehodili do centra kraja, pošte ali zdravnika. Tega na primer v Los Angelesu ni. Tukajšnji način življenja je bil zelo podoben evropskemu.«

Pogrešal bo svoj vrt. FOTO: osebni arhiv

Kar se tiče hiše, bo najbolj pogrešal svoj vrt. »Ko sem se pred sedmimi leti priselil sem, sem imel že v prvem stanovanju na okenski polici rastline. V drugem stanovanju vrtiček na balkonu. Začel sem gojiti paradižnik. V tej hiši sem imel na vrtu sedem visokih gred, v katerih sem imel posajene paradižnike, solato, rukolo, korenje, papriko in čilije. Res, vse živo sem gojil. Imel sem tudi zeliščni vrt za čaj. Vrtnarjenje je zame ena velika ljubezen in temu sem posvetil veliko časa. Pa seveda tudi denarja. Veliko mi je pomenilo, da sem v tej hiši lahko bil tudi zunaj. Takoj ko sem se zbudil, sem šel na vrt. Občuduješ naravo, prisluhneš ptičem in čebelam. Vse to mi je zdaj nekako odvzeto, saj sva se z ženo preselila v Santa Monico. Tu je povsem drugačno življenje, pa četudi je le 20 minut stran od Pacific Palisadesa.«

Z ženo Karo Talve FOTO: instagram

Sogovornik nam še pove, da je v požarih svoj dom izgubilo veliko njegovih prijateljev, glasbenikov. Tem so v hišah zgoreli tudi vsi glasbeni inštrumenti, s katerimi so se preživljali. »Zato sva se odločila, da organizirava zbiranje sredstev zanje. Večino denarja bova donirala glasbenikom, ki so izgubili svoje studie in instrumente,« je sklenil Rozman.