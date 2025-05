Gibanje je volja

Pomlad je idealen čas za nov začetek, saj se z daljšimi dnevi in toplejšim vremenom prebuja tudi motivacija za gibanje. A za rekreativca začetnika je vzdrževanje redne vadbe lahko izziv. Prava samomotivacija lahko pomeni razliko med odnehanjem in vztrajanjem. Prvi korak je postavljanje realnih, a navdihujočih ciljev – ti naj bodo konkretni, merljivi in dosegljivi, na primer: Maja bom trikrat tedensko hodil na 30-minutni sprehod ali Do konca maja bom pretekel 5 kilometrov brez postanka.

Zelo koristna je tudi rutina – določite stalne dni in ure za vadbo, saj tako gibanje postane del vsakdana. Vadbo si zapišite v koledar enako resno kot druge obveznosti. Uporabite mini navade, kot so jutranji razteg ali krajši sprehod, ki pomagajo ohranjati stik z gibanjem tudi v dneh, ko vam primanjkuje motivacije. Vodenje dnevnika vadbe ali označevanje doseženih dni na koledarju daje občutek napredka in dosežka.

Glasba ali podkasti lahko vadbo naredijo prijetnejšo. Motivacija se poveča tudi z družbo: vadba s prijateljem ali v skupini vas spodbuja, da ne izpustite treninga. Če vadite sami, pa si predstavljajte, da trenirate za poseben dogodek – na primer lokalni tek, kolesarski izziv ali pohod.

Nagrajevanje po vadbi je pomembna psihološka strategija – to je lahko zdrav smuti, sproščujoča kopel ali najljubša serija. Pomaga vizualizacija cilja: predstavljajte si, kako se boste počutili, ko ga boste dosegli – več energije, boljše počutje, večja samozavest. Ne primerjajte se z drugimi, vsak ima svojo pot. Vaš napredek je edinstven.

Pomembno je, da si ob slabih dneh odpustite in se ne obremenjujete preveč. Motivacija ni vedno konstantna, a s pravilnim pristopom postane gibanje navada. Vztrajnost, ne popolnost, je ključ do dolgotrajnega uspeha. Spomladi posadite seme svoje nove rutine – s potrpežljivostjo in pozitivnim odnosom bo zrasla v zdrav življenjski slog.