Geza se s šmarnico ne zeza

Nagrajeni pridelovalci samorodnic Fotografije: Oste Bakal

Ob hišah, domačijah sadimo rajši brajde s samorodnicami kot pa ciprese!

V Geza Pubu v Beltincih je potekal zelo poseben dogodek – Festival domačih sort z odprejto küjnjo, ki je po dolgotrajni prireditveni suši zaradi korone popestril zabavno življenje v tem delu Prekmurja. Poleg pokušine pijač, ki jim uradno rečejo fermentirane alkoholne pijače iz samorodnih trt, kot so šmarnica, jurka, kvinton, izabela, gamay in druge, so že tretjič organizirali tudi podelitev odličij najboljšim pridelovalcem. V treh letih so ocenili 520 vzorcev, je povedal, vinski strokovnjak iz OE KGZ Murska Sobota, ki vodi ocenjevanje.Pobudnik tekmovanja in promocije pijač iz samorodnic, znani pomurski humorist, glasbenik in podjetnik, pa je poudaril: »Zanimanje za samorodne sorte je bilo že nekoč veliko, bili pa so tudi časi, ko so bile samorodne sorte zaničevane. Zdaj so spet prišli časi, ko je neškropljeno, domače in bio postalo trend v svetu in so ekološko pridelane stvari, tudi grozdje, postale zelo priljubljene. Ponosni smo, da proizvajalci prihajajo iz vse Slovenije in tudi sosednjih držav. Skratka: ob hišah, domačijah sadimo rajši brajde s samorodnicami kot pa ciprese!«Po besedah Ernesta Novaka želijo z ocenjevanjem dvigniti kakovost pijač iz samorodnic in vzpostaviti nadzor, da se otresejo očitkov o »zastrupljanju« zaradi domnevne večje vsebnosti metanola teh pijačah. Leta 2019 so preverili 190 vzorcev, lani 163 in letos 167; manjše število vzorcev letos in lani je najbrž povezano s pandemijo koronavirusa.Vzorce za letošnje preverjanje so dostavili kletarji iz naslednjih občin: Starše (23 vzorcev), Moravske Toplice (18), Duplek (14), Murska Sobota (10), Beltinci, Odranci, Puconci (po 9), Makole, Trebnje (po 7), Cankova (6), Žužemberk (5), Novo mesto (4) in Ormož en vzorec. Iz Hrvaške jih je prišlo šest. Med vzorci, ki jih je pregledala anonimna strokovna žirija, je prevladovala jurka, sledile so ji šmarnica, rdeče, rdečkaste zvrsti, sorta gamay, penine, kvinton ... »Na podlagi izkušenj iz prejšnjih let ugotavljam, da so predvsem na okus fermentirane pijače v primerjavi z žlahtnimi vini manj polne, zato smo tu znižali kriterij ocene za dve točki. Podeljeno je bilo 21 zlatih in 77 srebrnih medalj,« nam je še razložil Novak.Z ocenjevanjem je zagotovo najbolj zadovoljens Suhega Vrha nad Moravskimi Toplicami, ki je osvojil tri zlate medalje (peneča šmarnica, peneče rdeče in rdeča zvrst), zlate medalje so prejeli še: dve(Dogoše), po eno pa(Mala Nedelja), gostitelj Geza Farkaš za penino iz šmarnice,(Odranci),(Dogoše),(Senčak),(Ljutomer), izletniška kmetija Kozelovi (Gerlinci), Viničarska ekipa občine Starše,(Zlatoličje),(Zamušani), Matečko (Spodnje Hlapje),(Lisec, Trebnje),(Duplek), Marija Miklavžič (Duplek),(Makole) in(Beltinci).