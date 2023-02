Občina Šalovci s sosednjimi lokalnimi skupnostmi Gornji Petrovci in Hodoš resda spada med najmanj razvite v državi, a to še zdaleč ne pomeni, da tamkajšnji ljudje niso pridni, prijetni, prijazni, delavni in vedno pripravljeni pomagati. To še posebno velja za gasilce z območja šalovske občine, ki smo jih Slovenci bolje spoznali leta 2021, ko so zbirali pločevinke, jih nato prodali, z denarjem pa plačali terapije štirim otrokom. Obenem so naredili še konec nepotrebnemu smetenju narave. Aktiviralo se je šest društev (PGD Čepinci, Budinci, Dolenci, Šalovci, Markovci in Domanjševci) iz gasilske zve...