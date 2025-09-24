  • Delo d.o.o.
    BEGUNJE

    Gasilci: danes tekmovalci, jutri reševalci

    Za nami sta 26. državno tekmovanje pionirjev in mladincev v gasilski orientaciji ter 22. državno tekmovanje gasilcev pripravnikov, bilo je kar 199 ekip.
    24. 9. 2025 | 18:00
     24. 9. 2025 | 18:00
    

    Jesen je v Begunjah na Gorenjskem zaznamovalo veliko gasilsko srečanje, 26. državno tekmovanje pionirjev in mladincev v gasilski orientaciji ter 22. državno tekmovanje gasilcev pripravnikov. Pred gasilskim domom so se na slovesnem odprtju zbrale številne ekipe, kar 199 jih je v Begunjah in okolici pokazalo svoje znanje orientacije ter gasilskih veščin. Tak odziv je najboljši dokaz, da je prihodnost slovenskega gasilstva trdna in svetla.

    Na tekmovanje so se uvrstile najboljše ekipe iz regijskih preizkušenj v kategorijah pionirk, pionirjev, mladink in mladincev ter pripravnic in pripravnikov. Vodja tekmovanja Tomaž Klemenčič je na odprtju postrojil zbrane tekmovalce in podal poročilo predsedniku Gasilske zveze Slovenije Janku Cerkveniku. Po himni je povezovalec Peter Kolman k besedi povabil gostitelja, predsednika GZ Radovljica Klemna Štefelina, ki je pozdravil ugledne goste: mag. Boruta Sajovica, ministra za obrambo, poslanko Almo Intihar, predsednika GZS Cerkvenika, predsednico Mladinskega sveta GZS Renato Rupreht, poveljnika gorenjske regije in namestnika poveljnika GZS Tomaža Vilfana, predsednika regije Jožeta Derlinka, župana Radovljice Cirila Globočnika, poveljnika GZR Janeza Koslja ter vse druge predstavnike in zaslužne pri pripravi tekmovanja. Ob zvokih koračnice so mladinke PGD Begunje na Gorenjskem dvignile mladinsko tekmovalno zastavo, kar je pomenilo uradni začetek tekmovanja.

    Najboljši v državi

    Popoldne je prineslo razglasitev rezultatov. Slovesnosti sta se udeležila tudi Leon Behin, generalni direktor URSZR, in Zvonko Glažar, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, ki je prejel poročilo o izvedbi tekmovanja. Ob tej priložnosti se je zahvalil gostiteljem za prijazen sprejem, mladim pa položil na srce, da je Gasilska zveza Slovenije ponosna nanje. Spomnil jih je, da jih gasilstvo poleg veščin uči tudi poštenosti in solidarnosti, ter jih spodbudil, naj v svojih šolah povedo, da je »najlepše biti prostovoljni gasilec«. Njegove besede so bile jasne: »Danes tekmovalci, jutri pa reševalci!«

    V kategoriji pionirk je prvo mesto osvojilo PGD Podsreda, drugo PGD Zbelovo, tretje pa PGD Rovte. Med pionirji je bil najboljši PGD Pristava pri Mestinju, sledila sta mu PGD Loka pri Mengšu in PGD Nova vas na Blokah. Pri mladinkah je slavila ekipa PGD Krka, drugo mesto je pripadlo PGD Drešinja vas, tretje pa PGD Predoslje 1. Med mladinci je zmago osvojil PGD Šoštanj mesto, drugo PGD Čemšenik in tretje PGD Cerkno. Pri pripravnicah je bila najboljša ekipa PGD Vinska Gora, sledili sta PGD Trebelno in PGD Šentlovrenc. V kategoriji pripravnikov je zmaga pripadla PGD Sela, drugo mesto PGD Turiška vas, tretje pa PGD Črneče.

