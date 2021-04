Gajševsko jezero z okolico preplavili kormorani

Ribiška družina Ljutomer in njeni člani so na nogah, kajti na otoku Gajševskega jezera in v njegovi širši okolici prezimuje okoli 440 velikih kormoranov (Phalacrocorax carbo). Gre za ribojede ptice, ki povzročajo ribičem veliko škode, saj vsaka poje najmanj pol kilograma rib na dan. To pomeni, da jih vse skupaj na dan požro 220 kilogramov. Ogromna škoda Če to količino pomnožimo s 120 dnevi njihove zimske in pomladanske navzočnosti, pridemo do neverjetne številke več kot 26 ton rib. Če kilogram različnih vrst rib v povprečju stane šest evrov, to pomeni približno 150.000 evrov škode, pra...