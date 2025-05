Gadi združili moči z Alfijem

Za veliko presenečenje na domači glasbeni sceni so nedavno poskrbeli Anže Zavrl, David Novak in Primož Ilovar, ki jih poznamo pod imenom Gadi, ter legendarni pevec Alfi Nipič. Slednji je tudi avtor dveh znanih skladb, ki jih je z mladimi glasbeniki osvežil in posnel na novo. »Za nas je sveto enkrat na leto, da se spet dobimo. Za nas je sveto enkrat na leto, da se veselimo,« se glasi refren valčka z naslovom Za nas je sveto, ki opeva pomen druženja, prijateljstva in vaških vrednot – tisto, kar ostaja sveto v življenju ljudi na podeželju. Moja sanjarjenja pa je nežen valček o spominih in ljubezni, s katerimi vsak nosi svojo tiho zgodbo.

Alfi Nipič s svojo glasbo navdihuje številne mlade ustvarjalce. FOTO: arhiv skupine

Skupaj s skladbama so Gadi in Alfi posneli tudi videospota, in sicer pod režijsko taktirko Timija Krhlanka. »Snemanje je potekalo v idiličnem okolju gradu in parka v Slovenski Bistrici ter na posestvu Pod kozolcem v Kovači vasi, kjer smo ujeli tisto pravo domače, toplo vzdušje,« je povedal Anže Zavrl. Dodal je, da je pobuda za sodelovanje prišla z Alfijeve strani, sami pa so jo z veseljem sprejeli.

»Že ob prvem srečanju v Studiu Majk smo začutili pravo glasbeno energijo, ki je hitro prerasla v prijateljstvo in ustvarjalno zaupanje. Posneli smo dve skladbi, ki združujeta Alfijev prepoznavni vokal in naš način muziciranja – poln energije, melodike in spoštovanja do tradicije –, in ju poslušalcem in poslušalkam ponudili v sveži, a spoštljivo nostalgični preobleki,« še razloži Anže. Gadi pravijo, da je bilo to sodelovanje zanje več kot le glasbeni projekt. »To je bila priložnost, da ustvarjamo z velikim človekom, ki kljub svoji izjemni karieri ostaja preprost in srčen. Zato iskrena hvala Alfiju, da nam je dal to čast,« so počaščeni Anže, David in Primož.