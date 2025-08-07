MARTINI

Gadi na morju s Patricijo

Posneli so videospot za novo polko. To je pesem o spominih, o tem, kako letni časi prihajajo in odhajajo,v ljubezni pa pustijo pečat.
Fotografija: Fantje se pripravljajo na nove skladbe, ki bodo kmalu izšle. FOTO: Arhiv Ansambla
Fantje se pripravljajo na nove skladbe, ki bodo kmalu izšle. FOTO: Arhiv Ansambla

Primož Ilovar, David Novak in Anže Zavrl so si za poletje omislili prikupno družbo. V svoje vrste so povabili Patricijo Finster, čudovito dekle, s katero so se kratek čas mudili na hrvaškem otoku Krk, v kampu Slamni, kjer so bili deležni velike gostoljubnosti. Gadi so imeli za to poseben razlog, saj so prijetno druženje izkoristili za snemanje videospota za novo polko, ki je veliko več kot zgolj pesem. »Je čustvo, ki prebuja in ostaja,« pravijo Gadi, ki z novo polko zaokrožajo letošnje poletje, polno nastopov, veselih, razigranih noči in iskrenih stikov, ki jih imajo s svojimi poslušalci in oboževalci sicer zelo veliko.

Gadi ostajajo zvesti svojemu poslanstvu, to je ustvarjati glasbo, ki povezuje ljudi, prebuja čustva in ustvarja nepozabne spomine.

Fantje se že pripravljajo na nove skladbe, ki bodo, kot obljubljajo, luč sveta ugledale kmalu oziroma jih bodo kmalu lahko slišala naša ušesa. Gadi pač ostajajo tudi to poletje zvesti svojemu poslanstvu. »To je ustvarjati glasbo, ki povezuje ljudi, prebuja čustva in ustvarja nepozabne spomine. Zato smo se odločili, da tokrat sredi poletja predstavimo novo polko z naslovom Martini, ki je že na prvi posluh navihana, melodična in čutna. Takšna, kot je letošnje poletje,« pravi Primož Ilovar, ki se je tudi tokrat podpisal pod melodijo, besedilo pa je delo prepoznavnega avtorja številnih uspešnic, ki je s svojo poetično noto prepletel letne čase, spomine, izgubljene ljubezni Mateja Kocjančiča. In vanj vpletel tudi martini.

Na snemanju videospota jim je delala družbo simpatična Patricija. Fantje se pripravljajo na nove skladbe, ki bodo kmalu izšle. FOTO: Arhiv Ansambla
Na snemanju videospota jim je delala družbo simpatična Patricija. Fantje se pripravljajo na nove skladbe, ki bodo kmalu izšle. FOTO: Arhiv Ansambla

»Ko sem prvič prebral besedilo, ki ga je ustvaril Kocjančič, se mi je melodija pojavila v glavi kar sama od sebe. Čeprav je to polka, ima nekaj baladnega. Gre za spomin, ki ga vsi nosimo v sebi. Tisti en trenutek, ena oseba, eno poletje ... In včasih pri tem pomaga tudi martini,« navihano prizna Ilovar, ki je tokrat ponovno odpel glavni vokal in s tem dal skladbi poseben, intimen pečat. Kot rečeno, so videospot Gadi posneli v idiličnem ambientu kampa Slamni, v kraju Klimno na otoku Krk, kjer se poletna nostalgija tako rekoč čuti v zraku. Medse so, kot rečeno, povabili simpatično Patricijo Finster, ki s svojo karizmo pričara zgodbo o tisti posebni ljubezni, ki ostane z nami, čeprav je ni več. Za vrhunsko videoprodukcijo je poskrbela ekipa Padivideo pod taktirko Matica Padaršiča.

videospot nova pesem pesem Gadi polka poletje

