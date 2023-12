Jeremy Bukovec je na tekmi proti Italiji igral z mislijo na pokojno sestrico

Minuli petek je slovenska futsal reprezentanca v eni boljših tekem v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo porazila Italijo, 4:2 je bilo. Junak je bil 23-letni Jeremy Bukovec; Italijanom je zabil dva gola, v prvih minutah tekme pa je ob živce spravil italijanskega prvega zvezdnika Alexa Merlima, da je odrinil Bukovca, ta je padel po tleh, sodnik pa je Italijanu pokazal rdeči karton. Tudi to je olajšalo delo Sloveniji. Bukovec je prej zabil devet golov za Slovenijo, tokrat, kot rečeno, kar dva v svoji že 46. tekmi v dresu članske reprezentance, šteje pa komaj 23 let. A ta dva mu bosta še lep čas ostala v spominu. Ne le zato, ker ju je zabil nekdanjim svetovnim in evropskim prvakom, nosita mnogo pomembnejše sporočilo. »Težko je to povedati, kako sem ju dosegel. Je pa danes (15. 12., op. a.) pet let, odkar mi je umrla sestra. To mi je danes dosti pomagalo,« je s cmokom, povsem razumljivo, pogumno in hrabro razkril zgodbo, ki jo z družino nosi v srcu.

Dva gola mu bosta še lep čas ostala v spominu.

Na tekmi tudi plakat

V spomin na sestro Evelin FOTO: NZS

Decembra 2018 smo v Slovenskih novicah poročali, da je umrla 15-letna deklica Evelin Bukovec. Mama, oče, brat in sestrica, strti od žalosti, nikakor ne morejo razumeti, zakaj se je moralo kaj takega zgoditi prav njihovi Evelin, je še pisalo. To je bila tragedija, ki je zarezala v njihovo družino. Solze so se posušile, spomin na deklico Evelin pa je še kako živ. Ne nazadnje so številni, skoraj 2000 gledalcev se je zbralo na petkovi tekmi, opazili velik plakat z napisom: Dajmo, Slovenci, Evelin je z vami. Med letoma 2013 in 2018 družini Bukovec ni bilo lahko. Ko je bila stara devet let, so ji na možganih odkrili tumor. Ker ji v Sloveniji niso mogli pomagati, je odšla v ZDA. Več kot 200.000 evrov je bilo treba zbrati, večji del je dal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), svoje so prispevali njeni prijatelji iz Plesne šole Urška ter mnogo drugih ljudi dobrega srca. Pripravili so celo dobrodelni koncert.

Konec 2014. poslabšanje

Transparent na tribuni v dvorani Tivoli FOTO: Drago Perko

Evelin je v ZDA na zahtevno operacijo odpotovala z očetom Mitjo, leta 2014 jo je čakalo še dvomesečno protonsko obsevanje v Švici. Stanje se je malce popravilo, konec leta 2014 pa se je spet poslabšalo. Pomagali so ji v UKC Maribor, kemoterapije in obsevanja žal niso več pomagali. Evelin se je s pomočjo družine borila do zadnjega, tudi OŠ Ivana Cankarja Ljutomer je obiskovala, nazadnje se je preizkusila v manekenski šoli Tadeje Ternar. A 15. decembra 2018 je njeno telo klonilo, starši, brat Jeremy in sestra Kim so bili strti. Ostal jim bo spomin na njihovo sonce Evelin. Jeremy minuli petek ni ne prvič ne zadnjič zadel v spomin na svojo sestro, ki jo je imel tako rad.

Doma in na tujem

Jeremy Bukovec je standardni slovenski futsal reprezentant, igra na položaju sidraša. Prej je nosil dres Slovenije U19 in Slovenije U21. Lep čas si že služi kruh na tujem, trenutno je član hrvaškega futsal kluba, podprvaka MNK Olmissum, s katerim se je letos prebil med 16 najboljših v futsal ligi prvakov, kjer se je izkazal z goli in igro. Pred prihodom na Hrvaško je igral v Italiji, kjer je v elitni serie A v lanski sezoni zabil kar 16 golov. Jeremy Bukovec je začel v KMN Meteorplast Šic bar, v Sloveniji je igral še za FutureNet Maribor in FC Hiša daril Ptuj. V Italiji je bil tudi član Pescare, Cormar Polistene in Buldog Lucrezie.