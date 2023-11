V Tavčarjevem letu, ki ga slavimo letos, posebno pozornost posvečamo osebi, ki je pisatelju in odvetniku dr. Ivanu Tavčarju ves čas stala ob strani, ga spodbujala in podpirala. To je bila njegova žena. Franja Tavčar, rojena Košenini, je bila prosvetno-humana organizatorka in osrednja predstavnica slovenskega meščanskoliberalnega ženskega gibanja, dobrotnica, velika narodna dama in ena najvplivnejših žensk svojega časa. Poroka 23. maja 1887 pomeni preobrat v njunem življenju in delu. Tavčarjeva je moža usmerjala v okvir veljavnega meščana, on pa je njej omogočal širok družabni razmah. S svojo ...