Franc Pinter štirideset let z minimalno pokojnino

Štirje izkušeni parašportniki in trije novinci, to je slovenska odprava na 16. paralimpijske igre v Tokio. Med izbranci je tudi legendarni strelec 67-letni Franc Pinter iz Slovenske Bistrice. Evropski in svetovni prvak, predvsem pa srčen in pokončen človek, ki mu življenje ni prizanašalo. Ali pa se nam to le zdi, ker smo na drugi strani, občasni sopotniki. »Menim, da imam kar izpopolnjeno življenje. Cilje sem bolj ali manj izpolnil. Eden je še ostal … Upam. Jasno mi je, da šport zahteva celega človeka, vse več je mladih. A še vedno verjamem, da sem lahko konkurenčen, da se mi še k...