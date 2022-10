Frajerji izpod kamniških planin

Marko Spruk in Martin Vodlan, člana ansambla Viharnik, ter Matej Omovšek iz ansambla Galop so trije glasbeniki, ki radi kakšno rečejo tudi v domačem, gorenjskem narečju. »Zagotovo boste rekli, glej jih, spet en nov trio. In kaj je zdaj pri teh treh drugače? Ja, točno to je drugače, da se ne »sekeramo, če guvuremo in pojemo po dumače – v gorenskmu narečju. Posluš nš tapru avtorsk komad Kva'j Frajar?! in boste lahko sami slišali,« nas na poslušanje navihane polke z rahlo provokativnim besedilom napotijo trije frajarji. Seveda upajo, da se bo njihova polka Kva'j Frajar veliko vrtela na radijskih postajah, še bolj pa poslušala na veseljaških zabavah. Od raznoraznih rojstnodnevnih do abrahamovih, poročnih in drugih slavij.

»Tam, kjer je fešta, tam smo mi. Kjer je ni, nas pa ni. Hja, logično, a ne,« se radi pošalijo Frajarji. Za melodijo polke je poskrbel harmonikar Martin Vodlan, stihe je zložil njihov pevec Matej Omovšek, za videoobliko novega videospota zanjo pa je poskrbel kleni Poharc Andrej Pratnemer. »Kot ponosni Kamničani smo videospot posneli na Grajski terasi Starega gradu nad Kamnikom,« še povedo Martin, Matej in Marko, ki so na idejo, da bi igrali in peli skupaj, prišli v romantično veseli umirjenosti koronsko-karantenskih časov, policijske ure in ilegalnih druženj v garažah ter kleteh, ko sta bila zaboj piva in steklenica žganja obvezna oprema vsakega avtomobila. »Nam pa se je pod kamniškimi planinami takrat porodila ideja za nov narodno-zabavni trio Frajarji, v katerem smo moči in kozarce zaradi koronskega dolgčasa združili stari kamniški mački, dva viharnika in en galopovec,« pove Martin Vodlan. In hudomušno doda, da bi se, glede na to, kdaj so nastali in glede na njihova leta, ko uspešno prebolevajo svojo drugo puberteto, bržčas lahko uvrstili tudi v zvrst narodno-zabavne fantastike.

Neuradno smo izvedeli, da naj bi fantje, ki se, razen svojih žena, ne bojijo ne hudiča ne slabega žganja, navdih za polko po dolgotrajni veseljaški turneji dobili ob bližnjem srečanju z desetino navihanih lokalnih gasilskih veterank, kar se da razbrati že iz samega besedila polke, ki pa jo boste morali poslušati sami, da vam ne izdamo preveč. Vsekakor pa dejanski razplet romantične zgodbe ostaja zavit v tančico skrivnosti, saj se pozoren poslušalec še dolgo po poslušanju polke sprašuje, kje neki sta na koncu pristala njena glavna akterja.