Udobno ni, je pa zato toliko bolj okusno! Foto: Dušan Malovrh

Bazni tabor velepiknika Foto: Moni Malovrh

Daljnega leta 1981 ali morda 1982 so si trije prijateljina vrhu Porezna privoščili piknik. Zakurili so ogenj in na žaru med skalami pekli piško (fotografijo hranimo v uredništvu).insta odšla na pivo v kočo, danes že pokojnipa je moral paziti na žar. Ker mu je bilo dolgčas, se je pridružil prijateljema in pozabil na pečeno kuro. Ko se je spomnil, je bilo že prepozno, kura ni bila spečena, marveč prepečena.»Jebemti, Andrej, fentaš kokoš!« je vzkliknil Bičkov. Vse preostalo je zgodovina. Iz te fentane, se pravi pokvarjene kure na vrhu Porezna se je rodila ideja, iz ideje pa kar tridnevni kurji piknik, imenovan Fentaš kokoš, ki ga v takem obsegu prirejajo že od leta 1997. Letos so ga še posebno nestrpno pričakovali, saj ga dve leti ni bilo, najprej zaradi slabega vremena, lani zaradi epidemije covida-19.Tretji avgustovski konec tedna je tako prireditev na Vršah pod cerkljanskim očakom Poreznom obiskala množica ljudi, največ domačinov in planincev. Mnogi obiskovalci si okoli baznega tabora piknika postavijo celo šotore, kar je razumno, saj je vrnitev v dolino po prekrokani noči lahko zelo naporna in tudi nevarna.»Piknik je bil prvotno pokošnica, to je pojedina ob zaključku sezone košnje, vendar se je vedno bolj razširjal, saj nismo bili skopušni do mimoidočih. Za Fentaš kokoš stopimo skupaj vsi iz vasi Labinje, pomagajo nam tudi gasilci iz Cerknega in drugi prijatelji,« nam je povedal organizator piknika. In še to, da glasbenikov na piknik nikoli ne vabijo, da bi nastopali, ker »muzika pride sama«.Letos je prišla godba na pihala iz Cerknega.Po neuradnih, a zanesljivih podatkih so od petka popoldne do nedelje zvečer obiskovalci zmazali kar 1700 kilogramov kokoši, ki jih dobavlja Perutnina Ptuj, po posebnem lokalnem receptu jih peče, goste pa po porcijo kliče: »Kure, kure, kure!«